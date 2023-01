Luego de 25 años continúa la búsqueda de una pareja que fue ejecutada por las Farc

Después de abordar un total de siete áreas de interés que cubrieron al menos 1.043 metros cuadrados, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, no logró encontrar restos de una pareja de novios desaparecidos hace 25 años por las extintas Farc-Ep.



Según hipótesis de la investigación humanitaria y extrajudicial, la Ubpd, indicó que la mujer de 19 años y el hombre de 22 fueron desaparecidos y ajusticiados por miembros de las extintas Farc en 1997 para luego dejar los cuerpos ocultados en fosas clandestinas.



Información entregada por los familiares de las víctimas coincidieron en asegurar que un colaborador de ese grupo armado ilegal los señaló como objetivo militar. La UBPD logró establecer que la pareja permaneció unida hasta su desaparición, fue amarrada y trasladada hacia una zona montañosa.



Los familiares aseguraron que después de la desaparición de la pareja, intentaron averiguar sobre el destino de los dos, pero recibiendo amenazas si seguían preguntando: “Nos dijo que no volviéramos a subir porque si era así, no volvíamos a bajar”.

Sin rastro de la pareja

Con la llegada de la Ubpd, tras los acuerdos de paz, se inició la búsqueda de la pareja y con ayuda de los familiares de las víctimas, así como la recolección, contrastación y análisis de la información que ubico en la cordillera central el posible lugar de inhumación.



“Para la Ubpd la participación de las familias en los sitios de búsqueda es fundamental, porque representa una oportunidad insustituible de aproximación directa a la verdad que están buscando con el apoyo del Estado que está representado en la UBPD. Adicionalmente, el concurrir la mirada técnica forense con la de la experiencia de las familias, nos ha demostrado que genera sinergias que agilizan la búsqueda con sentido reparador”, afirmó Luz Marina Monzón Cifuentes, Directora de la entidad.



No obstante, tras la extensa búsqueda, que incluyó siete áreas de interés con un total de 1.043 metros cuadrados y alrededor de 380 excavaciones con más de 50 horas de trabajo, la Ubpd anunció que no encontró que no se encontró presencia de estructuras óseas, ni elementos asociados.



Sobre el porqué no se encontró ningún rastro, la antropóloga forense de la UBP, Karen Quintero, expresó que existen dos posibles hipótesis sobre lo que sucedió.



“Una de ellas es que los cuerpos hayan sido trasladados a un mismo lugar de disposición en el cerro, ya que encontramos evidencias de descomposición de materia orgánica en los lugares explorados; la segunda se basa en que debido a las condiciones medioambientales, al tipo de vegetación y el tiempo transcurrido, dichas evidencias hayan podido degradarse en su totalidad”, expresó la antropóloga.



Aunque la UBPD, aseguró que aún continuarán con la búsqueda de respuestas que los familiares de las víctimas buscan responder hace 25 años. También expresaron el panorama actual de desaparecidos en la zona del Tolima.



“De acuerdo con el Universo de Personas Desaparecidas que construye la UBPD, en el departamento del Tolima hay al menos 2.143 personas desaparecidas, siendo Ibagué, con 291; Planadas, con 145, y Fresno, con 114, los municipios con mayores registros”, aseguran.