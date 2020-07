Los nombres que suenan para las presidencias de Senado y Cámara ad portas de inicio de sesiones

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En la legislatura que terminó el pasado 20 de junio, por primera vez el Congreso sesionó, debatió y votó de manera virtual. Aún no es claro cómo va a funcionar en el nuevo periodo.

A doce días de que se instalen las sesiones ordinarias del Congreso de la República se da por hecho que el senador barranquillero Arturo Char asumirá como presidente del Legislativo.



Esto debido a que, en virtud de los acuerdos políticos a los que de manera previa han llegado todos los partidos con presencia en el Senado, ese cargo le corresponde a Cambio Radical, colectividad que lo ha respaldado, pese al proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia.



De igual forma, miembros de otras bancadas, como el conservador Efraín Cepeda y el integrante del Centro Democrático Ciro Ramírez han señalado públicamente que sus partidos apoyarán el nombre que determine la fuerza política cuyo jefe natural es el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras.



Sin embargo, el nombre de Char, quien sucederá al liberal Lidio García, tan solo será ratificado en la última reunión que haga esa colectividad, que, se asegura, podría llevarse a cabo el próximo 19 de julio o incluso el mismo día de la instalación de las sesiones, el 20 de julio, en la mañana.



En cuanto a la primera vicepresidencia del Senado las cosas están mucho más claras: le corresponderá al liberal de Santander, Jaime Durán Barrera, quien reemplazará a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, durante este último año en ese cargo.

No ocurre lo mismo para la segunda vicepresidencia, que le toca en turno a la oposición, puesto que se han barajado varias posibilidades.

Inicialmente se habló de que sería ocupada por uno de los senadores del Partido Farc, pero tras descartarse esa opción se dijo que le correspondería a un congresista de los Decentes, que sería Gustavo Bolívar.



Sin embargo, no se descarta que la Alianza Verde vuelva a la mesa directiva, debido al distanciamiento existente entre buena parte de la bancada de oposición y los petristas.



De darse esta última alternativa, los nombres que se escuchan para esa dignidad, en reemplazo de Alexander López, del Polo Democrático, son los de Antonio Sanguino y Juan Luis Castro.

En la Cámara



Según los acuerdos previos, la presidencia de la Cámara de Representantes le corresponde al Partido de la U, al interior del cual se registra una puja entre dos candidatos.



En efecto, en principio se daba como única aspirante a la abogada bumanguesa Laura Dallos, pero desde hace unos días se comenzó a sonar el nombre de John Abuid Ramírez, exalcalde de Girón, Santander.



Dallos es actualmente la segunda cabeza en la Dirección Administrativa de esa corporación.



“No tengo vínculo familiar con la directora de la Cámara de Representantes, lamento que se divulgue una información sin sustento probatorio alguno”, respondió luego de que, de manera equivocada, se indicara que es familiar de la actual directora, Carolina Carrillo.



Respecto de Ramírez hay varios cuestionamientos por actuaciones como mandatario de Girón, tales como que en 2018 contrató a los cantantes Silvestre Dangond y Pasabordo para celebrar los 15 años de su hija. Meses después ambos informaron que había sido una cortesía y que el exalcalde solo pagó sus tiquetes y hospedajes.



También se lo señaló por haber inaugurado la Biblioteca Municipal pero no dotarla de libros.



Lo cierto es que Ramírez es el candidato de los representantes de la U Wilmar Carrillo, Erasmo Zuleta y Alfredo Deluque.

Mesas directivas



Con respecto a la conformación de las mesas directivas del Congreso de la República hay muchas dudas jurídicas. Según el reglamento de la corporación, este proceso solo se puede hacer de manera presencial y no virtual.



Por ello se avanza en adaptar para ese propósito las plataformas digitales que usaron tanto el Senado como la Cámara, pero según se indicado las mismas no tendrían la privacidad que se requiere para este tipo de votaciones, por lo que se correría el riesgo de que fueran hackeadas ese día.



Ante la dificultad se ha planteado que, acogiéndose a la ley de bancadas que rige el funcionamiento del Congreso, cada partido exprese públicamente cuál sería su candidato para la cada dignidad y se decida en consecuencia. Sin embargo, aún no hay acuerdo sobre ninguna modalidad.

Aplazan versión libre



Por petición del abogado del senador Arturo Char, la Corte Suprema de Justicia aplazó para el 27 de julio su versión libre (que debió realizarse ayer), en medio de la investigación preliminar en su contra por la fuga de la excongresista Aida Merlano.



En este caso, el magistrado Francisco Farfán consideró garantizar a plenitud el derecho a la defensa del congresista.



Cabe mencionar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió indagación preliminar contra Char el pasado 20 de febrero y que el pasado 12 de junio fue llamado a rendir versión libre. Es investigado porque supuestamente habría tenido conocimiento sobre la fuga de Merlano, condenada por delitos electorales y prófuga de la Justicia.



La Sala también espera contar con los testimonios del presidente Iván Duque, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el exfiscal Néstor H. Martínez, Julio Gerleín Echeverría, Julio E. Gerleín, Margarita E. Gerleín, Fuad Char, Faisal Cure, Margelis del Rosario Barrios Lobo, Hernando Peña y Germán Córdoba.