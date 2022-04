Lluvias dejaron daños materiales y familias incomunicadas en Suárez, Cauca

Visiblemente afectado y en búsqueda de respuestas camina Guillermo González por una de las calles del municipio de Suárez, Cauca, en donde las lluvias amargaron uno de sus días de descanso y escape de la rutina junto a su familia, mientras se hospedaba en el Hotel Natural la Salvajina.



El hombre relató que reside en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, y que esperaba pasar un día inolvidable, deseo que se cumplió, pero no necesariamente como él esperaba, debido a que las lluvias desbordaron en la tarde del pasado sábado la quebrada Piedra Imán, la cual afectó gran parte del hotel en el que se estaba hospedando.



“Esta situación se llevó cinco motos y fueron a parar al lago la Salvajina, una de ellas era mía, yo estaba acá con mi hija y mi yerno y no esperábamos que nos sorprendiera esta situación”, indicó González.



“El hotel no se hace responsable de ningún daño o pérdida de vehículos”, dice un letrero que reposa en la entrada del Hotel Natural la Salvajina, un aviso que González implora que solo se quede en texto y no sea cumplido al pie de la letra.



“Hasta ahora no he obtenido ninguna ayuda ni por parte de la Alcaldía ni por los dueños del hotel, además, esto es una negligencia porque esta situación en el hotel, según he escuchado, ya viene pasando hace mucho tiempo”, aseveró el hombre.

Aunque aún no existe un reporte oficial de las afectaciones por parte de los propietarios del complejo hotelero, los registros preliminares indican que cerca del 40 % de la estructura resultó destruida, por lo que las personas que estaban pasando su fin de semana en el lugar debieron ser evacuadas con ayuda de la Defensa Civil y Bomberos del municipio.

El desbordamiento de la quebrada Piedra Imán también dejó por unos momentos afectaciones en el suministro del agua y energía en las veredas de Suárez, Cauca.

¿Es un problema crónico?



Aunque el desborde de esta quebrada despertó preocupaciones y terror en las personas que estaban en el sector, habitantes de la zona manifestaron que esta situación no es una novedad en el complejo turístico y que es la segunda vez que ocurre.



No obstante, la calamidad no generó afectaciones en las viviendas aledañas al hotel, pero sí una de las vías principales se inundó completamente y complicó el paso de las personas por el alto nivel del agua.

Una de las vías del sector se inundó completamente, complicando el paso de los habitantes de las veredas del municipio de Suárez, Cauca.

“Esto ocurre siempre que llueve, pero este fin de semana ha sido la peor, siempre hay que esperar que merme el agua para uno poder pasar, porque cada vez que llueve esto crece de una forma sorprendente y se le tiene mucho respeto, porque desde el año 1997 o 1998 tenemos esta problemática”, expresó Javier Carabalí, habitante del sector.

Por lo anterior, los habitantes de este municipio están acostumbrados a los constantes desbordamientos de las quebradas, pero a pesar de esto también piensan que es una situación que los perjudica en gran medida.



“Esto siempre se ha vivido y nunca ha existido solución ni para la quebrada ni para la carretera, todos vivimos con la zozobra de que nos ocurran estas situaciones y que esto pueda cobrar vidas, porque por acá no es fácil vivir, y más cuando tenemos un abandono como este”, aseveró Mercedes Muñoz, habitante de la zona.

Balance de afectaciones



De acuerdo con Amalia Cruz, líder voluntaria de la Defensa Civil de Suárez, Cauca, se debe tener en cuenta que este municipio tiene un alto riesgo de que se presenten este tipo de problemáticas, debido a que la mayoría de las viviendas están ubicadas en zonas de alta peligrosidad.



De hecho, reveló que “en la parte de arriba del hotel hubo alrededor de unas 60 personas más o menos que salieron afectadas, pero gracias a Dios no hubo ni lesionados ni víctimas mortales, solo daños materiales”.



Además, resaltó que no solamente se presentó esta situación en la zona hotelera, sino que hay deslizamientos en otros corregimientos del municipio de Suárez.



“Hay personas incomunicadas por las veredas contiguas como Tambora, Montañitas y otras más, no hemos hecho el censo de todos los damnificados aún, pero ya vamos a hacer esa labor”, expuso Cruz.

Para la evacuación de las personas al interior del Hotel Natural la Salvajina fue necesaria la implementación de una retroexcavadora, además de la ayuda de los Bomberos y la Defensa Civil.

En ese mismo sentido, recalcó que este organismo de socorro hizo presencia en los lugares en los que se presentaron dificultades por las lluvias para socorrer a los afectados, y que en las próximas horas se realizará una reunión con la Administración Municipal para estipular los pasos a seguir.



Sin embargo, aunque no hay un reporte oficial, el concejal del municipio de Suárez Gerley Campo puntualizó que “el aguacero desbordó quebradas, hay deslizamientos de tierra, pérdida de la banca en varios sectores y familias enteras que están incomunicadas. Si hablamos solo de los dos corregimientos de los que tenemos información son más de cuatro mil personas, y eso que falta por conocer lo que sucede en la parte alta”.