Latam apela la decisión de la Aeronáutica Civil sobre la integración de Viva y Avianca

A pocas horas de que finalicé la hora límite para presentar recursos de reposición o apelación a la decisión tomada por la Aeronáutica Civil sobre la integración entre Viva y Avianca, Latam apeló dicha resolución con el objetivo de que la autoridad aeronáutica atienda los reparos de la aerolínea. Según la compañía, "se requiere definir algunos criterios y elementos de tal forma que no se generen ineficiencias" en el uso de los slots del Aeropuerto El Dorado que podrían reducir la eficacia de la infraestructura.



"Vale la pena señalar que, a pesar de la suspensión de operaciones de Viva Air desde hace más de un mes, esta aerolínea aún no ha devuelto formalmente los slots de El Dorado a la autoridad aeronáutica. En este sentido, a la fecha no ha habido reasignación de slots estructurales a otros operadores aéreos", destaca la misma compañía en lo comunicado. Se prevé que Avianca, JetSmart y Wingo se pronuncien en las próximas horas.



Lea también: Santander de Quilichao, primer municipio del norte del Cauca libre de minas



Desde agosto del año pasado, Avianca y Viva presentaron una solicitud de integración empresarial a causa de la crisis financiera de la ‘low cost’ que suspendió operaciones de manera temporal el pasado 27 de febrero. Tras siete meses de estudios, rechazos y reiniciación del proceso, la Aerocivil aprobó el trámite; pero con condiciones.



Las aerolíneas vinculadas tenían la posibilidad de pronunciarse y aceptar sí están de acuerdo o no con los condicionamientos. A las 11:59 p.m. se cerrará el plazo y comenzarán a correr los dos meses que tiene la autoridad aeronáutica para estudiar los alegatos y volver a pronunciarse al respecto.



Previa a la aprobación, las aerolíneas Wingo, Latam, Ultra Air, JetSmart y Aerolíneas Argentinas habían expuesto varias razones que indicarían una alta concentración del mercado en manos de las integradas, afectando de esta manera la libre competencia en el sector aéreo colombiano.



Le puede interesar: Netflix le entregó su corazón a Cali, Pereira y Villa de Leyva, en campaña por regreso de serie



Wingo, por ejemplo, indicó que la gestión combinada de slots para vuelos domésticos y vuelos internacionales resultaría en “el acaparamiento de un volumen significativo de los slots totales, lo que representaría un poderoso mecanismo que otorgaría ventajas claras para competir”.



Latam precisó, en su momento, que 83,3% de los pasajeros que hoy en día son transportados por Avianca y Viva en el mercado nacional pasarían a ser transportados en rutas en las cuales estos últimos tengan una participación de mercado superior a 50%.