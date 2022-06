Las dos cartas escritas por los Rodríguez Orejuela que salpican a los expresidentes Samper y Pastrana

Tras el fallecimiento de Gilberto Rodríguez Orejuela, capo recluido en una cárcel de Estados Unidos, resurgió la polémica por los nexos del expresidente Ernesto Samper con el Cartel de Cali.



Casi 30 años después, el proceso 8000 sigue generando polémica. Uno de los escándalos más recientes estalló en septiembre del año pasado, cuando Semana reveló una carta escrita por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela al expresidente Andrés Pastrana, en la que hablan sobre dineros del narcotráfico en campañas electorales.



“Señor expresidente Pastrana: No nos extraña, pero nos sorprende cómo, con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción”, inicia el documento.



Es de recordar que el expresidente Pastrana llevó una carta a la Comisión de la Verdad. Esto, para evidenciar que el también exmandatario Ernesto Samper sí sabía que hubo dinero del cartel de Cali en su campaña. Sin embargo, la respuesta de los capos Rodríguez Orejuela le dio un giro no esperado a esa polémica.



En la misiva se mencionan los “sonados contratos de Dragacol y Chambacú”, dos hechos de corrupción que marcaron el Gobierno de Pastrana. “



Le refresco la memoria señor expresidente: pasaba el año 1999 o 2000, Miguel y yo estábamos presos en la Cárcel La Picota”, dice la carta que habría escrito Gilberto Rodríguez y señala que “ llegó el doctor Santiago Rojas, su médico en Presidencia y (…) después de un corto saludo me dijo: Gilberto, vengo de Presidencia y lamento traerle malas noticias, el presidente está muy enojado y dispuesto a extraditarlos a usted y a su hermano a Estados Unidos, así sea por vía administrativa”.



Según esta versión, el emisario de Pastrana exigió a los líderes del Cartel de Cali escribir “una carta contando cómo fue el apoyo de ustedes (los Rodríguez) a la campaña de Samper involucrando también a Serpa”.

La carta que supuestamente mencionan los capos sería la que Pastrana entregó a la Comisión de la Verdad. Esto, como parte de su declaración contra Samper por sus nexos con el narcotráfico.



Sin embargo, Pastrana habría omitido cómo consiguió la mencionada carta. “Como usted bien sabe, doctor Pastrana, entregó una carta que prometió no entregar bajo palabra (claro, no contábamos que para la ética que usted maneja la palabra no es un compromiso, sino un instrumento para conseguir sus fines)”, dice también el documento.



De igual manera, los Rodríguez escribieron que fueron “amigos por muchos años de los ilustres conservadores Álvaro Pava padre, Humberto Pava hijo y Álvaro Pava hijo” y recalcan que entre 1990 y el año 2000 hubo varios acercamientos con Álvaro Pava, directivo en la campaña de Pastrana, “a raíz de las campañas presidenciales de 1994 y 1998”.



Así, esta versión dejaría en evidencia que Pastrana no reveló la carta cuando supuestamente la recibió (año 2000), sino que la sacó a relucir en su libro Memorias olvidadas, publicado en 2013. Y el año pasado regresó la polémica después de que el expresidente llevara la misiva a la Comisión.



Entretanto, en la primera carta los jefes del Cartel de Cali revelan que la financiación de la campaña de Samper con recursos del narcotráfico “no fue a sus espaldas”.



Después de esta controversia que se desató en septiembre del año pasado, el expresidente Samper reaccionó con un comunicado, en el que exigió respuestas a Pastrana por las acusaciones de los hermanos Rodríguez.

#ÚLTIMAHORA | Comunicado sobre las denuncias de los hermanos Rodríguez Orejuela contra el expresidente Andrés Pastrana. pic.twitter.com/L4mCY1Vq61 — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) September 8, 2021



Pastrana, por su parte, respondió que la carta solo confirma la conexión entre Samper y los líderes del Cartel de Cali. Sin embargo, no explicó por qué no entregó la carta cuando llegó a sus manos.