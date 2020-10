Juan Felipe Delgado Rodriguez

Desde hace un poco más de un mes, Colombia comenzó a vivir una “nueva normalidad”, en donde lentamente se retoman algunas de las actividades que se desarrollaban antes de la llegada de la pandemia del covid-19.



Sin embargo, en el ámbito médico son muchos los que aún temen retomar tratamientos o cirugías por miedo a contagiarse del coronavirus al dirigirse a un hospital. Pero los médicos recomiendan retomar los procedimientos quirúrgicos lo antes posible, pues su suspensión por más tiempo puede afectar la vida de los pacientes a mediano y largo plazo.



Según afirma el doctor Mauricio Basto, jefe del Departamento de Cirugía de la Clínica del Country y la Clínica la Colina, “aunque hay algunas condiciones que resultan molestas y con las que se puede vivir, no es recomendable postergar más su tratamiento o cirugía, dado que en el futuro se puede perder el funcionamiento parcial o total del órgano”.

Puede leer: Valle reporta 767 casos positivos y 15 nuevas muertes por covid-19 este domingo

Marixa Guerrero, jefe de quirófanos de la Clínica del Country, explicó cuáles no se deben aplazar más para evitar el deterioro clínico de los pacientes.



En primer lugar, se deben retomar las cirugías urológicas: tratamientos de cálculos renales, cirugías relacionadas con la vejiga, la próstata o incluso procedimientos menores como la circuncisión o la vasectomía.



También es urgente retomar tratamientos y cirugías de mama o por cáncer de seno. Para la experta, aplazar o evadir estos tratamientos conlleva complicaciones en el avance y la metástasis del cáncer. Pero no sólo se deben retomar estas, sino todas aquellas cirugías oncológicas y todos los tratamientos relacionados con tumores.



En tercer lugar, se recomienda continuar con los tratamientos ginecológicos y de enfermedades relacionadas con los ovarios, que pueden no presentar síntomas pero que requieren de una atención oportuna.



De igual forma, las cirugías relacionadas con patologías cardíacas necesitan retomarse para atender fallas como obstrucciones o reparaciones coronarias. También se deben retomar casos y atenciones de neurocirugía, que no dan esperas, y otras de otorrinolaringología.



Es importante también realizar cirugías ortopédicas por afectaciones en hombros, caderas, rodillas, pies o columna, que de ser aplazadas pueden comprometer la movilidad de los pacientes.



Por último, se deben retomar todas las cirugías generales de patologías que necesitan ser tratadas con rapidez para evitar complicaciones definitivas.

Los centros médicos recuerdan que han adoptado todas las medidas de bioseguridad para proteger a sus pacientes y resaltan la importancia de ponerse en contacto con el médico tratante para coordinar el tratamiento de enfermedades que puedan volverse irreversibles.