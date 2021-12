María Fernanda Cabal, ex precandidata presidencial y actual senadora por el Centro Democrático, ha recibido algunas críticas en las últimas horas por cuenta de un trino en el que compartió, como si fuera un hecho real, una noticia de un portal satírico.



La congresista reaccionó a una captura de pantalla sobre un supuesto suceso ocurrido en Carolina del Sur, Estados Unidos, en el que a un “hombre de especie trans que se identifica como ciervo” le habrían “disparado accidentalmente por cazadores”.

“Miembro de familia "interespecie". Ay Dios, ésto es sorprendente”, escribió Cabal en el trino publicado en esta url a las 11:18 p.m. de este viernes.



Sin embargo, el pantallazo no es de una noticia real. Se trata de la traducción de un artículo titulado “Trans species man who self-identifies as a deer accidentally shot by hunters” publicado en el sitio de noticias satíricas World News Daily Report en octubre de 2020.



Dicho sitio incluso tiene una advertencia en la que avisa a sus lectores que sus notas no son reales y todo su contenido es basado en la ficción.

Aunque la supuesta noticia ha sido ya desmentida por los portales de 'fact-check' en inglés de agencias como Reuters y AFP, el pantallazo traducido (que compartió María Fernanda Cabal) aún sigue rondando en el ciberespacio y siendo compartido erróneamente.