"La Aerocivil no atendió nuestros llamados de urgencia": Viva Air tras suspender operaciones

Cientos de viajeros se vieron afectados ante el anuncio de la aerolínea Viva Air de suspender sus operaciones a nivel nacional e internacional.



Sobre esta situación, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, manifestó en diálogo con BluRadio, que la aerolínea tomó esta decisión para presionar al Gobierno Nacional para que autorice su fusión con Avianca.



Luego de estas declaraciones, hacía el mediodía de este martes, 28 de febrero, Viva Air emitió otro comunicado en el que afirma que la suspensión de operaciones obedeció únicamente a su inviabilidad financiera y operacional.



"La suspensión temporal de sus operaciones se da por la inviabilidad financiera y operacional, producto de la falta de definición oportuna por parte de la Aeronáutica Civil, frente a la alianza entre Viva y Avianca, como única posibilidad para seguir volando y cumplir con sus compromisos como aerolínea", dijo la aerolínea en el comunicado.



Y añadió: "Viva no tomó este paso drástico como estrategia para presionar al gobierno, se tomó porque, como le hemos avisado a los públicos de interés por meses, nuestra realidad es que estamos en crisis financiera".



De igual forma, Viva Air afirmó que altos funcionarios del Gobierno estaban al tanto de la situación y, además, aseguraron que el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, nunca atendió sus reclamos.



"Altos funcionarios del Gobierno Nacional sabían de primera mano esta decisión no solo en súplicas hechas por Viva en los días y horas antes de ser tomada, sino que en múltiples comunicaciones desde hace meses en las cuales se había expresado la gravedad e inminencia de esta decisión. Por más que se hicieron esfuerzos para hablar con el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, nunca atendió los múltiples llamados de SOS", añadieron.



Por otro lado, Viva aclaró que han estado a la espera de que el Gobierno solucionara y tomara una decisión, pero después de meses, ellos "cambiaron las reglas del juego y ahora nos culpan por llegar a la conclusión que hemos estado advirtiendo por siete meses".



Además, expresaron que los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones, podrán estar atentos a futuras novedades que anunciarán en su página www.vivaair.com. "También, podrán esperar instrucciones por parte de la Aeronáutica Civil, quien ha declarado públicamente que pondrá en marcha planes para mitigar dichas afectaciones".



"Queremos ser claros, esto no es una noticia que pueda sorprender a nadie al interior del Gobierno Nacional pues con total transparencia hemos entregado información financiera y operativa a la Aerocivil en más de cinco ocasiones en los últimos siete meses", finalizaron.