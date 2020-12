Juez mantiene el fallo sobre prueba PCR a viajeros que lleguen del exterior a Colombia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El juzgado 11 administrativo del circuito de Bogotá, quien le exigió al Gobierno pedir prueba PCR negativa a viajeros que quisieran ingresar a Colombia, negó unas solicitudes que habían radicado Avianca, Latam y varias empresas de turismo para que se anulara el fallo.



De acuerdo con lo expresado por el juez, los argumentos que presentaron para intentar tumbar la decisión no es de su competencia, ya que al ser un fallo de tutela, el juzgado no estaba obligado a contar con la comparecencia de terceros interesados como las aerolíneas, las empresas de turismo o ciudadanos particulares.



Para el juzgado, las aerolíneas y las demás personas que pidieron anular su fallo no cumplieron con los requisitos para hacer esa solicitud, porque no están legitimados.

"Dada la naturaleza de este tipo especial de amparo constitucional, esta petición iría en contravía con el ordenamiento jurídico", indicó.



Por su parte, tanto Avianca como Latam señalaron que se debía anular el fallo dado que al tener interés en la decisión de tutela no fueron notificados ni citados para hacer parte del proceso, así como tener la oportunidad de contradecir o pronunciarse sobre lo que se estaba discutiendo en la tutela.



Además, algunos de los ciudadanos que habían pedido anular el fallo también manifestaron que esta decisión vulneraba sus derechos a la libre locomoción y les imponía cargas adicionales.



Es preciso mencionar que la Procuraduría aseguró que le solicitaría al juez hacerle modificaciones al fallo para que pueda ser cumplido por el Gobierno.



Sin embargo, el juzgado se niega, definitivamente, a anular el fallo de las pruebas PCR para los viajeros que lleguen del exterior a Colombia.

Cabe recordar que según el Ministerio de Salud, en Colombia se han registrado 1'434.516 casos positivos de covid-19, de los cuales 69.833 se encuentran activos, mientras que 1'321.469 se han recuperado del virus.