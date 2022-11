Invima lanza alerta por venta de potenciador sexual fraudulento

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), lanzó una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del producto ‘El Patrón’, un potenciador sexual, cuya comercialización en Colombia es ilegal.



A través de un comunicado compartido en redes sociales, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que no adquieran el producto, pues no cuenta con registro sanitario, por lo tanto, tampoco ofrece garantías de seguridad y efectividad.



‘El Patrón’ es un supuesto potenciador sexual que se consume por vía oral; se compone de Maca, Tribulus, Yohimbina y otras sustancias que pueden ser peligrosas si no han sido tratadas de manera correcta.



Según el Invima, por el momento se desconoce qué otros elementos contienen el producto, ni siquiera se sabe cuáles son las condiciones para su comercialización, manipulación y transporte.