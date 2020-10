Jhon Edward Montenegro Jimenez

La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo este martes que cree en la información de inteligencia que apunta a presuntas infiltraciones de grupos armados en la Minga Indígena. Sin embargo, aseguró que estas comunidades no las necesitan para lograr sus propósitos.



"Este Gobierno no cree que los indígenas necesiten ese tipo de infiltraciones o apoyos de tipo político para lograr sus objetivos y para poder negociar con el Gobierno", puntualizó Arango.



La jefa de la cartera del Interior también apuntó que los indígenas "no deben dejarse desviar de sus intenciones principales, de sus logros para las comunidades, de mejorar el bienestar, la calidad de vida, la pervivencia y sus tradiciones ancestrales".



Por su parte, Hermes Pete, consejero mayor del Concejo Regional Indígena, CRIC, rechazó los señalamientos sobre supuestas infiltraciones en la Minga Indígena. "Es una estigmatización para tratar de deslegitimar", afirmó.



Provenientes del departamento del Cauca, aproximadamente 7.000 miembros de las comunidades llegaron este lunes a Cali en el recorrido de la Minga Indígena.

Lea también: Expectativa por negociación entre Gobierno y minga indígena del Cauca



Con esta manifestación exigen la presencia del presidente Iván Duque y la revisión de varias peticiones.



"Le enviamos una carta al presidente Duque, le contamos que había algo pendiente de años anteriores. Como el Gobierno mandó unos delegados, nosotros mandamos una comisión para conocer la respuesta del presidente frente a la carta. La respuesta no fue positiva para la Minga, porque dijo que hay muchas cosas que no le permiten estar frente a la Minga y por eso no haría presencia”, dijo a El Espectador Ferley Quintero, consejero mayor del Pueblo Yanakona.



Entre tanto, Arango aseveró que el Gobierno está dispuesto a continuar dialogando con los indígenas y a decir "sí a lo que se puede y no a lo que no se puede".



Una delegación del Gobierno Nacional estuvo reunida este lunes con representantes de la Minga Indígena en la capital del Valle del Cauca, pero no llegaron a un acuerdo. Líderes de la CRIC no hicieron presencia en el encuentro.

Le puede interesar: Crece la indisciplina social y el número de contagiados por covid-19 en el Valle



Los indígenas están instalados en el Coliseo del Pueblo, sur de Cali, y planean viajar hasta Bogotá si el mandatario no confirma su encuentro.



"El tema no es si el presidente Duque se sienta a dialogar o no con la Minga. Lo explicamos ayer (este lunes). El tema es organizar una ruta de trabajo que permita focalizar las solicitudes y peticiones que tienen. No todos los puntos le corresponden al Gobierno. Hay que construir una agenda", explicó Arango.



Sobre esta posición, Pete consideró que "los temas son de país, y por eso son con el presidente, no con los ministros".



La Minga Indígena se ha adelantado de forma pacífica hasta el momento.