Hidroituango: pruebas finales con unidades 1 y 2 fueron exitosas

A las 8:12 de la mañana de este miércoles comenzó la evacuación preventiva de 5.220 personas que viven aguas abajo de Hidroituango para la ejecución de las pruebas finales del megaproyecto, previo a la entrada en operación comercial de las dos primeras unidades.



Así lo confirmó EPM, tras reiterar que el proceso compromete a poblaciones de Briceño, Ituango, Puerto Valdivia y el corregimiento de El Doce en Tarazá. La evacuación hace parte de las solicitudes realizadas por parte del Gobierno Nacional, en cabeza de la Ungrd, para la operación segura del proyecto.



Le puede interesar: Conozca los detalles de lo aprobado hasta ahora de la reforma política, según MinInterior



Las pruebas de rechazo y carga de máxima potencia de las unidades 1 y 2 —motivo de la evacuación— se proyectan para las 9:00 y 11:00 de la mañana, respectivamente. Se espera que estas tomen, como máximo, siete horas. Para este proceso será necesaria la evacuación de 2.573 viviendas.



Cabe mencionar que estas pruebas consisten en iniciar cada máquina para sincronizarla al sistema eléctrico nacional para posteriormente aumentar gradualmente a su carga de potencia hasta llegar a una generación de energía eléctrica cercana a los 260 MW (megavatios), máxima potencia dado el nivel actual del embalse.



A partir de este momento, se realizará un paro intencional de la máquina que permitirá evaluar, ante esta exigencia técnica, el comportamiento de las condiciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas y en general de todo el sistema ante el retorno de la máquina a cero potencia.

Minuto a minuto

A las 8:12 a.m.: arrancaron las actividades de la evacuación preventiva de 5.220 personas que habitan los sectores ribereños de Briceño e Ituango y los corregimientos de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, y El Doce del municipio de Tarazá. Los ejercicios de evacuación preventiva se extenderán hasta las primeras horas de la tarde de este miércoles.



9:00 a.m.: EPM inició la prueba final en la unidad No. 1 de Hidroituango, denominada sincronización y rechazo de carga con potencia máxima posible y sobre las 11:30 a.m., esta misma prueba se estará haciendo en la Unidad No. 2, paralelo al ejercicio de evacuación preventiva ordenado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.



10:28 a.m.: Pruebas de la unidad 1 fueron satisfactorias. Los indicadores muestran normalidad. Comenzaron protocolos para activar la prueba en la unidad 2.



Lea además: ¿También será justo y bueno? Olímpica proyecta crecimiento de Ísimo con 700 tiendas



10:46 a.m.: La unidad 2 se sincronizó al sistema eléctrico nacional e inició pruebas con una carga de 100 MW.



11:11 a.m.: Pruebas en la unidad 2 fueron exitosas. Señales y monitoreos tuvieron lugar de manera satisfactoria. En breve se hará un balance en el puesto de mando unificado para anunciar el retorno a la normalidad de las comunidades.



EPM a las 12: 00 p.m. hizo la evaluación definitiva de las pruebas realizadas a las dos unidades y de manera simultánea las personas que realizaron la evacuación preventiva podrán regresar a sus hogares.