Hidroeléctrica de El Guavio reduciría al 20% su operación por protestas en Cundinamarca

La Central Hidroeléctrica El Guavio, que actualmente produce el 7% de la energía en Colombia, suspendió a partir de este miércoles la operación de dos unidades de generación de energía ante la imposibilidad de realizar mantenimientos por manifestaciones en Ubalá, Cundinamarca.



Según argumentaron, Enel Colombia lleva tres semanas sin poder realizar los mantenimientos preventivos en la Central Hidroeléctrica El Guavio, lo que imposibilita verificar el correcto funcionamiento de sus unidades de generación.



Las unidades 1 y 5 de generación declaradas indisponibles aportan 500 megavatios (MW) de los 1.260 MW de la capacidad instalada del activo.



Advirtieron además que si no se garantiza la normalización de las actividades, la próxima semana declararán indisponibles otras dos unidades (2 y 4), lo que significa que la Central solo operaría al 20% de su capacidad instalada.



“La Central Hidroeléctrica El Guavio produce alrededor de 5.000 GWh/año, energía capaz de suplir las necesidades de 2 millones de hogares colombianos. El suspender la operación de sus unidades pone en riesgo inminente la seguridad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y la prestación de un servicio público esencial para los hogares y las ciudades. Por lo anterior, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que garanticen la correcta operación de la Central y poder salvaguardar así la seguridad energética del país”, afirmó Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power & Thermal Generation de Colombia y Centroamérica.



La empresa sostuvo que a raíz de las manifestaciones, que este martes completaron 23 días, han tenido que aplazar seis jornadas de mantenimientos en la Central Hidroeléctrica El Guavio porque la comunidad de Ubalá no ha permitido el ingreso vehicular del personal que está a cargo de esta función.



“La operación de la Central Hidroeléctrica El Guavio no es sostenible sin poder realizar las inspecciones que nos permitan identificar oportunamente posibles anomalías en los equipos, razón por la cual hemos tenido que declarar indisponibles las unidades 1 y 5, y próximamente lo haremos con dos adicionales que tenían programado su mantenimiento la siguiente semana. El operar las máquinas sin la certeza de su correcto funcionamiento, incrementaría el riesgo al que ya se enfrenta el sistema eléctrico colombiano y del personal que labora para la Central”, agregó Calderón.



Finalmente, hicieron una advertencia más, señalaron el no operar con normalidad este activo implica el aplazamiento de mantenimientos de otras plantas que deben cubrir la seguridad energética de Colombia, lo que al final se traduce en mayores costos de la energía y en la pérdida de la confiabilidad en el suministro del Sistema Interconectado Nacional (SIN).