Gremios del turismo proponen 'cuarentenas parciales' y otras medidas para salir de la crisis

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Teniendo en cuentas las medidas restrictivas que se han tomado en las ciudades principales, y especialmente las últimas decretadas por el Distrito de Bogotá, algunos gremios del sector turístico y empresas de la Alianza Acip presentaron una carta dirigida al ministro de Salud y del Interior en la que proponen medidas más laxas que no afecten la economía de estos sectores.



La propuesta consta de dos partes. La primera se trata de medidas de corto plazo en la que los mandatarios territoriales acaten medidas restrictivas solo cuando la ocupación de UCI lo amerite.



Según los gremios, "muchos mandatarios han incumplido estos lineamientos, por ejemplo, imponiendo las restricciones más drásticas cuando su ocupación UCI (conforme a la circular) no amerita para tomar esas medidas, y peor aún, enfocándolas exclusivamente en horario nocturno y los fines de semana".

Por ello, los firmantes solicitan que el Gobierno den seguimiento a estos mandatarios que no cumplen con la medida de medidas más laxas en ocupación de UCI menor y que de manera inmediata ajusten sus medidas a las recomendaciones emitidas en la circular.



Así mismo, piden que el Ministerio del Interior, no apruebe solicitudes de gobernadores y alcaldes que se encuentren por fuera de las directrices nacionales.



La segunda parte es una medida de mediano plazo, la cual se trata de un método de alternancia de cuarentena, es decir, que se estudie no llevar a cabo cuarentenas solo en los fines de semana, días de la semana de más alto flujo de dinero para estos sectores económicos, sino que sean alternados entre los siete días de la semana.



"De esta manera la carga de ésta medida estaría repartida en todas las actividades de la jornada 24/7, focalizada en la movilidad y mayor interacción social y se le permitiría un respiro a los empresarios y trabajadores del sector servicios y turístico que han asumido la mayor carga de las restricciones", advierte el documento.



Adicionalmente, los gremios firmantes proponen que se prohíba la imposición de la ley seca; que no se ponga pico y cédula, y que solo se tenga en cuenta el aforo, pues aseguran que no importa el número de cédula de las personas sino el número que haya dentro de un espacio.