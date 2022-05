Gobierno negó responsabilidad del Estado en la masacre de Bojayá, tras declaraciones de la ONU

El Gobierno Nacional rechazó las afirmaciones de Juliette de Rivero, representante de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, quien en medio de la conmemoración de los 20 años la masacre en Bojayá, pidió al Estado reconocer su responsabilidad en este caso.



“Mi oficina, presente en el país desde 1997, pudo comprobar lo que ocurrió e hizo pública la responsabilidad de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Estado Colombiano. Algunos de estos actores han reconocido su papel, otros aún no. Es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para reparar integralmente y hacer justicia”, aseguró la representante Juliette de Rivero.



Asimismo, la funcionaria de la ONU expresó su preocupación por el aumento de la violencia en el departamento. “Lo que pasó acá en esta Iglesia se pudo prevenir, así como se puede prevenir hoy la violencia contra las personas de Chocó. Me preocupa que se deje pasar la oportunidad para lograr la paz en este territorio”, dijo de Rivero.



Ante esto, el consejero para los Derechos Humanos, Jefferson Mena Sánchez calificó las declaraciones de la representante de la ONU como una irresponsabilidad.



“Nunca había visto tal grado de irresponsabilidad y desconocimiento en las declaraciones de una representante de un organismo como las Naciones Unidas. Como chocoano, como negro y como colombiano me ofende dichas palabras, porque desconoce lo ocurrido hace 20 años en Bojayá”, dijo el funcionario.

Además, Mena instó a la representante de la ONU a retractarse: “a los colombianos no nos contaron lo ocurrido, nos tocó vivirlo, se equivoca doctora Juliette, pídale disculpas a Colombia, porque nosotros tenemos claro lo que aconteció esa fatídica noche, cuando el grupo terroristas de las Farc no solamente disparó, sino que utilizó cilindros de gas para asesinar mujeres, niños y ancianos que se encontraban en la iglesia del municipio pensado que este lugar los resguardaría del bárbaro ataque".



En ese mismo sentido, se pronunció el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo: “Rechazamos aseveraciones realizadas por representante de ONU Derechos Humanos Colombia sobre responsabilidad del Estado en la masacre de Bojayá, Chocó”.



Y recalcó que no se puede culpar al Estado de los hechos violentos cometidos por "terroristas". “Las cosas por su nombre: los victimarios fueron las Farc. Ellos deben reparar el daño y dolor causado a esta comunidad. Parece que se les cruzan los cables a aquellos que quieren endilgar responsabilidades sobre estos hechos lamentables y siempre descargar la responsabilidad en el Estado, cuando fueron terroristas los que de manera indiscriminada acabaron con la vida de estos colombianos”, dijo en su cuenta de Twitter.