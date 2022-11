Gobierno Nacional toma nuevas medidas para atender emergencias por fuertes lluvias

El ministro del Interior, Alfonso Prada, informó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) liderará un comité de crisis que incluirá a los diferentes Ministerios que deberán apoyar y tomar medidas entorno a su cartera para atender las emergencias y daños que cause la ola invernal y las fuertes lluvias.



“Se convoca a partir de este momento una sala de crisis que sesionará las 24 horas los siete días de la semana en la Ungrd y con apoyo interministerial de tal manera que los ministros que tengan algún tipo de responsabilidad en materia de vivienda, reubicación, de atención de inmediata, de alimentación, de entrega de ayudas trabajarán en ese comité de crisis”, explicó Prada en declaraciones.



El ministro además informó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, liderará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que se evaluarán las medidas y las acciones que se tomen en el comité de crisis.



“El presidente instala el próximo miércoles 16 de noviembre un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacerle seguimiento permanente que sesionará semanalmente y a él le rendiremos informe permanente de este comité de crisis y de la actividad de cada Ministerio”, expresó Prada.



El PMU también incluirá a los diferentes actores regionales para vigilar y tomar acción desde todas las áreas del Gobierno frente a las necesidades y atenciones que surjan en torno a la ola invernal. El ministro informó que también harán este 15 de noviembre la evaluación de los recursos destinados para la emergencia invernal.



“Confirmar la convocatoria para el día de mañana de la junta directiva del Fondo de Atención del Riesgo que se reunirá con el objetivo de aprobar las asignaciones presupuestales que junto con los traslados que generó el ministro de Hacienda, el Consejo de Ministros y el propio presidente hayan sido ya trasladados a las cuentas de la Ungrd”, expresó Prada.



Y reiteró el ministro: “Haremos la priorización de los recursos, priorización que hemos recibido del mismo presidente, la primera va a ser la atención del hambre, no vamos a permitir que tengamos la posibilidad de que los colombianos queden aislados por los fenómenos de desabastecimiento (...) que haya suficiente suministro de almacenamiento para que no haya crisis”.



Finalmente, el Gobierno entregará diferentes kits que estarán compuestos por elementos de ayuda y protección que permitirán contener las emergencias, además comenzarán a ser reubicadas las personas que hayan perdido sus viviendas o que hayan resultado afectadas en su infraestructura por las lluvias.