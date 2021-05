Gobierno está dispuesto a entablar mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro

Valentina Rosero Moreno

Horas después de sostener la primera reunión con los miembros del Comité Nacional de Paro, el Gobierno anunció que está dispuesto a adelantar una mesa de negociación con los líderes de la protesta.



En un video hecho público después de la medianoche del lunes, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció que la negociación se adelantará con la facilitación de la iglesia católica y las Naciones Unidas.



“Varias propuestas fueron hechas en el marco de este diálogo exploratorio. El Gobierno nacional habiendo analizado y evaluado dichas propuestas se permite informar que a partir de este momento está en plena disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro, para avanzar en los temas de la agenda, que acordaremos con el acompañamiento y facilitación de la iglesia católica y las Naciones Unidas”, manifestó Ceballos.



El pasado lunes, en la primera reunión sostenida después de las jornadas de protesta que iniciaron el pasado 28 de abril, los miembros del Comité Nacional de Paro calificaron el encuentro como fallido, porque, según ellos, el Gobierno "no se ha movido un centímetro desde noviembre de 2019".



Sin embargo, el Alto Comisionado para la Paz afirmó que se trataba por el momento de un diálogo exploratorio para evaluar las propuestas de los organizadores del paro.



En el video en el que anunció la disposición del Gobierno a negociar, Ceballos aseguró igualmente que habrá cero tolerancia contra cualquier violación a la Constitución por parte de miembros de la Fuerza Pública e hizo un nuevo llamado a que no haya bloqueos en las vías del país.



“Los bloqueos no pueden continuar”, manifestó.