General (r) Mario Montoya, llamado a rendir versión por 'falsos positivos' en Antioquia

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llamó a rendir versión al general (r) Mario Montoya, por el caso de los denominados ‘Falsos Positivos’ que ocurrieron en Antioquia, luego de que el exalto oficial fuera mencionado en varios informes acopiados por la Jurisdicción en el curso de la investigación.



Este llamado se da en el marco del caso 03 ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, donde Antioquia es una de las seis zonas priorizadas y en el que la Jurisdicción logró establecer que cuando el alto oficial fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, entre el primero de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003, se presentaron crímenes asociados con ‘Falsos Positivos’, perpetrados por miembros de unidades adscritas a esa unidad militar.



Entre los documentos que serán puestos a disposición se encuentran dos informes presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz por la Fiscalía General de la Nación, además de tres informes entregados por organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.



Al general (r) Montoya también se le trasladarán 16 versiones de comparecientes, que han hecho referencia específica a su comandancia. Se trata de miembros del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), durante los años 2002 y 2003, una de las seis unidades militares adscritas a la Cuarta Brigada que han sido vinculadas al caso.



La Sala de Reconocimiento también encontró que el compareciente fue mencionado en tres solicitudes de información realizadas por autoridades municipales respecto del paradero, en ese momento, de personas dadas por desaparecidas, que luego fueron reportadas como bajas en combate.



Esta es la segunda vez que el general (r) Montoya es llamado a versión dentro del caso 03. La primera vez fue en 2019 y su declaración se presentó en febrero de 2020.



Esta declaración generó gran polémica en el país, pues Montoya presuntamente dijo ante los magistrados que los soldados de estratos 1 y 2 eran los supuestos responsables de esas muertes. No obstante, Montoya manifestó que esa no fue la frase ni el contexto que se dio en esa diligencia.



“Ante una de las preguntas de los magistrados sobre cómo se debería mejorar el desempeño del servicio militar para evitar que se siguieran presentando irregularidades en las operaciones militares, expresé en términos generales que consideraba necesario profesionalizar aún más la institución”, dijo en su momento el general.