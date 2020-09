Francisco Santos evalúa acciones legales contra Salvatore Mancuso por señalamientos

Erika Mantilla

Francisco Santos, actual embajador de Colombia en EE. UU., aseguró que evalúa acciones legales contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por las afirmaciones que se conocieron este lunes sobre la supuesta cercanía de él y otros miembros del gobierno de Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.



El embajador señaló que las aseveraciones de Mancuso son las mismas que hizo hace trece años y sobre las cuales no tiene pruebas. Dijo que la Fiscalía lleva el mismo periodo investigando y no ha encontrado mérito alguno para ningún tipo de imputación por parte de la justicia.



"He procurado hablar con hechos. En su momento quedó demostrado que las dos veces que me reuní con Mancuso, lo hice como periodista del periódico El Tiempo y como director de la Fundación País Libre, en una gestión humanitaria para obtener la liberación de un secuestrado", detalló Santos.



Recordó que los crímenes cometidos por Salvatore Mancuso le han valido ya 10 años de prisión en Estados Unidos y que, seguramente, en Colombia lo esperan muchos más porque aún no ha respondido por sus delitos ni ha reparado a las víctimas.



Según Santos, durante el Gobierno de Uribe participó en la decisión de extraditarlo a él y otros miembros de las AUC por incumplimiento de sus obligaciones en el proceso en el que participaban y ahora trabaja para que Estados Unidos lo deporte a Colombia.



“Esperamos que con la llegada de Mancuso, y los demás jefes paramilitares, el país pueda esclarecer los desplazamientos, masacres y su participación en el narcotráfico. En lo personal, como siempre, estoy a la orden de las autoridades, en una vida que ha sido pública y sin conspiraciones ni dobles juegos”, manifestó.



Las declaraciones de Salvatore Mancuso se conocieron a través de una carta que le envió al exministro Álvaro Leyva Durán.

