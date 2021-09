Francisco Santos admite que llamó a ex-Mintic por licitación de caso Centros Poblados

El exembajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos, no descartó que por corrupción no se haya tenido en cuenta a la empresa estadounidense Hughesnet para el contrato que buscaba llevar internet a niños de zonas apartadas del país y que terminó ganando Centros Poblados.



Santos admitió que llamó varias veces a la exministra Karen Abudinen para recomendarle la empresa norteamericana. "Tuve muchísimas llamadas con la ministra. Entre otras, porque parte del papel de un embajador es resolverles los problemas a las empresas americanas. Esta empresa, Hughes Corporation, no es una pintada en la pared. Son los grandes jugadores. Los conocí en el año 1996. Les conté, entraron a licitar, ya estaban en Colombia. Los sacaron de la licitación por una pendejada”, comentó en entrevista con Blu Radio.



Además, el exfuncionario aclaró que sus llamadas al MinTic hicieron parte de su gestión como embajador, siguiendo el conducto regular, y no para que le dieran el contrato a Hughes.

“No fue para que le cedieran el contrato. Era para que los tuvieran en cuenta para lo que iba a pasar después. (…) Los embajadores hacen ese trabajo siempre: a las empresas americanas no las saquen por motivos a, b, c o d. Que sean motivos que en verdad tengan peso y que les permitan competir”, aclaró.



Agregó que no fueron llamadas clandestinas, sino que le interesaba que los niños tuvieran el "mejor internet del mundo".



“¿Qué estaba pensando yo? Le repito que no tengo contrato con Hughes. Cuando a uno le preocupa el país, le preocupan los niños y le preocupa que eso se dé, pues uno trata que eso se dé. Ya al final, cuando la llamé a ella (la exministra Abudinen) como un ciudadano, le dije: ‘Hughes Corporation es la empresa. Están subcontratando con ella. Si ustedes quieren que esto salga bien, piensen qué se puede hacer con esa empresa”, puntualizó.