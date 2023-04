Filtran polémico audio en el que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, lamenta la muerte de 'Siopas'

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, es el protagonista de una nueva polémica del Gobierno de Gustavo Petro, la cual se ha originado por la filtración de un audio en el que se le escucha a él lamentar el fallecimiento del jefe del Clan del Golfo, Wilder Antonio Giraldo, alias Siopas.



En el audio que fue revelado este miércoles 5 de abril, el funcionario del Gobierno Petro está reunido con comunidades del Chocó para aclararles la importancia que tiene frenar la violencia en Colombia.



La polémica de la filtración de este audio llega en el momento en el que el Comisionado de Paz revela que días previos a la muerte de Wilder Antonio Giraldo, alias Siopas, habló con él junto con la Iglesia Católica y distintas embajadas para buscar una negociación de paz.



“Yo me he reunido con algunos de ellos (Clan del Golfo). Yo lamento la muerte de ‘Siopas’. Estuvimos hablando con él, la Iglesia Católica estuvo, otras iglesias y varias embajadas, y él (’Siopas’) estaba en eso. Como 20 días después lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? Eso es un problema de ellos, pero es doloroso y triste”, señaló Danilo Rueda.



Cabe mencionar que antes de que el comisionado Rueda hiciera dicha revelación, pidió a algunas personas que lo estaban grabando, que no lo hicieran más porque se trataba de una conversación personal.

Muerte de Siopas

Cabe recordar que la muerte de alias Siopas fue confirmada el pasado primero de marzo de 2023 cuando hallaron su cuerpo sin vida en el sector de La Recta de Dabeiba, en la vía a Urabá.



En ese momento, el hombre, de 40 años, tenía cinco impactos de bala en la cabeza y cuatro heridas abiertas en la cara que podrían haber sido originadas por golpes. Además, presentaba dos heridas abiertas en el pecho y una en el brazo derecho.



El cuerpo fue hallado en medio de la vía con un buzo negro, una sudadera verde y botas pantaneras. Además, se le encontró un morral con ropa.



Alias Siopas no habría estado de acuerdo con el proceso de paz que busca iniciar el Gobierno del Presidente Gustavo Petro con el Clan del Golfo, por lo que habría intentado formar un grupo ilegal diferente en el norte de Antioquia, con dinero, armas y hombres.



Según las primeras investigaciones, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, se habría enterado de las intenciones de 'Siopas' y lo habría engañado para asesinarlo, pues lo habría citado a una reunión para solucionar diferencias y trabajar juntos.



Según labores de inteligencia, los familiares de 'Siopas' ya habían pedido a los integrantes del Clan del Golfo que le entregaran el cuerpo para así darle sagrada sepultura.