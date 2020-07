Exministro Juan Carlos Pinzón ratifica sus críticas a la Comisión de la Verdad

Alejandro Cabra Hernandez

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, insistió este lunes en sus críticas a la Comisión de la Verdad, a la que acusó de que algunos de sus miembros tienen sesgos ideológicos.



Reveló que el sábado en la tarde sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión, padre Francisco de Roux, en la que, según dijo, tuvieron un diálogo amable y franco.

Sin embargo, en una declaración emitida este lunes, Pinzón se reafirmó en lo que había dicho en su cuenta de Twitter la semana pasada acerca de que algunos miembros de la comisión tienen afinidades con grupos al margen de la ley. Aseguró que con esa expresión no se refería a que pertenezcan a esos grupos, pero sí a que tienen nexos ideológicos y políticos con ellos.



"En lo que respecta a mi referencia sobre 'afinidades', ésta es el resultado de mi observación de algunas opiniones públicas y trayectorias de miembros de la Comisión que considero están alineadas con una de las partes que aspiran a que su visión de los hechos se convierta en la única verdad. En tal sentido me sostengo en que se aprecia un sesgo, que demanda que la Comisión encuentre mecanismos para resolverlo", manifestó el exministro.



También aseguró que "en ningún caso puedo aceptar que se diga por parte de la Comisión que la vida de personas esta en riesgo por mi opinión".



Las declaraciones de Pinzón, expresadas la semana pasada, fueron rechazadas por la Comisión de la Verdad y por las otras entidades del Sistema de justicia transicional creado por el acuerdo de paz, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas.



En un comunicado, las entidades aseguraron que declaraciones como la de Pinzón "no solo desinforman y desorientan a la opinión pública, sino que, en un contexto de creciente asesinatos de lideresas y líderes en todo el territorio nacional, ponen en riesgo la integridad y la vida de quienes estamos comprometidos con la construcción de la paz en Colombia".