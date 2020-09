Estos son los protocolos de bioseguridad que se deben seguir en el espacio público

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En las últimas horas, el Ministerio de Salud expidió la resolución 1513, que anuncia los protocolos de bioseguridad que se deben tener en cuenta durante esta nueva etapa de aislamiento selectivo, en la que hay más libertades para salir a realizar actividades en el espacio público.



Conozca las medidas y recomendaciones a seguir cuando salga a la calle en esta nueva etapa de la pandemia del covid-19, de acuerdo al Ministerio de Salud.

¿Qué se recomienda respecto al aislamiento?



A pesar de que se autoriza la salida, el Ministerio recomienda que las personas se mantengan en aislamiento voluntario y que salgan sólo cuando se considere necesario por motivos laborales, para el abastecimiento de elementos básicos y para realizar actividad física con todas las medidas de bioseguridad.

¿Qué hacer respecto al lavado de manos?



Las medidas siguen siendo las mismas que las que han aplicado desde el comienzo de la pandemia: el lavado de manos con agua y jabón por un periodo de entre 20 y 30 segundos mínimo cada 3 horas tanto en la casa como en el espacio público.



Además, se recomienda el uso del gel antibacterial cuando se dificulte el lavado de manos.

¿Cuáles son las medidas en relación con el tapabocas?



El tapabocas es obligatorio. El tapabocas de tela debe utilizarse máximo por 8 horas y evitar la reutilización de aquellos que son desechables. Se recomienda no tocar el tapabocas y tomarlo de los elásticos para retirarlo.

¿Qué hacer al entrar y salir de la casa?



Al salir de casa el protocolo recuerda el uso del tapabocas y la importancia del gel antibacterial o el alcohol. Es importante que higienice sus manos con gel o alcohol si toca superficies como puertas, barandas, sillas o si se utiliza transporte público.



Si utiliza carro particular debe desinfectar las manijas, las puertas, el volante, la palanca de cambios, el cinturón, el radio y todo lo que pueda tocar. Si usa bicicleta o moto desinfecte constantemente el manubrio, los guantes, el casco, las gafas y las rodilleras.



Al regresar debe retirarse los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. Evite saludar a sus familiares al llegar con besos, abrazos o con la mano. Debe cambiarse de ropa apenas ingrese a su domicilio. Recuerde también que no debe tocar nada antes de que proceda a lavarse las manos.



De ser posible, lave inmediatamente toda la ropa que usó al salir y deje en una caja todos los objetos que utilizó: maleta, celular, llaves, gafas, cosméticos, carnets, etc. Luego proceda a desinfectar todos estos objetos.



Por último, si volvió de hacer compras, deseche las bolsas que no sean necesarias y limpie y desinfecte las que no se puedan desechar.

¿Qué debo tener en cuenta si voy a usar transporte público?



La resolución recomienda analizar si se tiene la posibilidad de utilizar otro tipo de transporte individual como bicicletas, patinetas eléctricas, motos o ir a pie. Además, es importante lavar las manos o utilizar gel al salir del transporte o al manipular dinero o tocar superficies como pasamanos, cinturones o torniquetes.



En caso de salir en transporte privado o en carro familiar, todos deben utilizar tapabocas y desinfectar los asientos y demás objetos del auto.

¿Qué hacer si voy a salir a hacer deporte al aire libre?



Lo primero es desinfectar todos los elementos recreativos que vaya a utilizar, como balones, cuerdas para saltar lazo, entre otros. Debe desinfectarlos antes y después de usarlos y procurar no compartirlos con nadie que no sea de su núcleo familiar. También debe lavar elementos como patines, bicicletas o patinetas.



Utilice tapabocas en ciclovía y en cualquier espacio público donde vaya a realizar el ejercicio. Evite aglomeraciones en semáforos o intersecciones viales. Mantenga el distanciamiento de mínimo dos metros, evite paradas innecesarias y siga todas las recomendaciones y demarcaciones del personal logístico que acompañe los espacios a donde usted se dirija.

Si voy a salir con mis mascotas, ¿qué debo tener en cuenta?



Debe lavarse las manos antes y después de jugar con su mascota y antes y después de alimentar a su mascota o de manipular equipos de sus animales de compañía como juguetes, jaulas, platos de comida, etc.



Antes de ingresar a su vivienda debe limpiar y secar las partes de la mascota que estuvieron en contacto con el piso. Utilice agua, jabón y toallas desechables. No utilice detergente o gel antibacterial, esto puede provocar irritaciones y reacciones cutáneas.



Recuerde que debe pasear a su perro con correa y bozal si es necesario y debe evitar que entre en contacto con otros perros, gatos o demás animales.

¿Qué dice la resolución en términos de salud mental?



La resolución recomienda que antes de salir cada persona atienda las sensaciones y emociones que le genera la idea de salir. Además, recomiendan que se planifiquen las actividades, los medios de transporte y las medidas de seguridad a seguir durante su salida.



Según el Ministerio, es importante mantener una actitud positiva al salir a la calle, pero también permanecer atentos a los lugares que pueden representar un riesgo de contagio.



También recuerdan que al regresar es importante dedicar el tiempo necesario a los protocolos de seguridad, así como tomarse un momento para considerar el impacto emocional de las actividades que realizó en su salida.

¿Cómo cuidarnos si vivimos en familia?



El protocolo establece que la familia debe organizarse para que la menor cantidad de miembros salgan de la casa. Además, es importante evitar visitas innecesarias y restringir la salida de todos los integrantes que tengan comorbilidades que representan un riesgo ante el covid-19.



Se recomienda evitar sitios con aglomeraciones, evitar los saludos de besos, manos o abrazos en el espacio público y conservar distancias de 2 metros con familiares que no viven en su vivienda. Aquellos que viven juntos pueden transitar a una distancia menor a un metro entre ellos.

¿Cuáles son las recomendaciones para los niños?



El protocolo establece que se debe ser estrictos con los cuidados a los menores de 2 años, ya que ellos no pueden utilizar el tapabocas. Por eso, es importante el lavado de manos y evitar que se lleven las manos a la cara, ojos o a la boca.



Se recalca la importancia del lavado de manos, el uso del tapabocas y la importancia de limpiar y desinfectar las superficies con las que los niños estén en contacto en el espacio público.



Se recomienda evitar llevar a los niños a espacios con aglomeraciones como centros comerciales, supermercados, entre otros.

¿Y para los adultos mayores de 70 años?



Para las personas mayores de 70 años se recomienda el autoaislamiento voluntario. También recomiendan que los adultos mayores salgan a lugares cercanos a su domicilio, como parques, senderos y espacios abiertos.



También se recomienda salir a espacios a los que pueda dirigirse a pie y abstenerse de entrar a espacios donde se puedan presentar aglomeraciones.



Además, el protocolo establece que el adulto mayor debe tener un solo acompañante en caso de necesitarlo y se recomienda evitar tocar cualquier clase de mobiliario en las calles.