Esto dijo el gobernador de Antioquia sobre idea de Ospina de comprar vacunas contra covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se refirió a la iniciativa para que las regiones adquieran vacunas contra covid-19 por su cuenta.



Las declaraciones del mandatario llegan luego de que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijera que la ciudad dispone de $30.000 millones para adquirir el biológico y, de esa manera, "complementar" el plan de vacunación presentado por el Gobierno.



Al respecto, Gaviria manifestó que es respetuoso de las propuestas regionales, pero descartó que Antioquia, que registra 294.421 casos de covid-19, pretenda comprar vacunas a título propio.



"Nosotros preferimos avanzar en la forma más coordinada posible con el Gobierno Nacional, que es quien tiene la batuta”, dijo.



Según Ospina, la empresa farmacéutica AstraZeneca ofreció vender su antídoto a Cali.



“Considero que el tema de la vacunación no solo en Colombia, sino a nivel mundial, debería manejarse en una forma muchísimo más global evitando precisamente una feria de compra y de actuaciones individuales”, expuso Gaviria.



Y agregó: "Apoyaremos al Gobierno para que la compra se haga de la forma más rápida y más eficiente posible. Que no se pierda un segundo, que no se pierda una vacuna y que no se pierda un peso en temas de vacunación”.



Cabe resaltar que el Gobierno no ha autorizado la adquisición descentralizada de vacunas.

Se espera que el plan de vacunación del Gobierno, que tendrá cinco fases y prevé inmunizar a 34 millones de personas, inicie en febrero.



Los primeros en recibir el antídoto serán los mayores de 80 años y el personal de salud.



Hasta ahora, Colombia ha comprometido vacunas para 29 millones de ciudadanos, de acuerdo con el Ministerio de Salud.