"Esta no es una intervención política": jueza a Álvaro Uribe en audiencia sobre falsos testigos

Álvaro Uribe se defendió este viernes de las acusaciones en su contra en el marco de la investigación que se le sigue por presunta manipulación de testigos, en donde a pesar de la orden de la Juez de no hacer política su intervención y no dar testimonio, este atacó a la Corte Suprema de Justicia.



“Doctor Álvaro Uribe, le solicité desde un principio, presentando las directrices para que realizará su intervención, que no puede rendir su propia versión en esta audiencia de preclusión, tiene todo el derecho de pronunciarse sobre las pruebas, pero no a realizar su propia argumentación o concepto, como lo ha hecho”, fue el regaño constante contra el expresidente, quien poco atendió esta orden.



La declaración del expresidente inició pasadas las 8:00 de la mañana con un intercambio de palabras con la Juez del caso, luego de que Uribe pretendiera hacer un recuento extenso de lo que ha sido su vida y refutar las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con paramilitares.



“Yo nunca dije que iba a darle la palabra para limpiar su honra, no porque no tenga derecho a ello, sino porque eso desnaturalizaría esta audiencia", manifestó la juez, quien añadió que "Esta no es una intervención política".

Lea también: Corte Suprema citó al 'Pollo' Carvajal a dar explicaciones sobre declaraciones contra Petro



Uribe le respondió que él tenía 12 temas que esperaba exponer en tres horas. “Muy respetuosamente, que los preparamos bien, procurando ser claros, y sí me preocupa mucho ese tema, el tema del honor, de la refutación, me preocupa ante mis compatriotas, que me eligieron dos veces presidente, que han seguido estas audiencias”.



Superado este impase, Uribe se pronunció sobre el hecho jurídicamente relevante número uno, que en su momento expuso la Fiscalía, sobre Juan Guillermo Monsalve.



En este punto dijo que él simplemente quiso “corroborar, como lo ha dicho mi defensa, versiones que llegaron de que el señor Iván Cepeda estaba buscando testigos contra mi hermano y yo".



Bajo esta misma línea dijo que le pidió al abogado Cadena buscar solo la verdad y actuar conforme a la ley, que este le trajo tres ofertas de declaraciones de Miami, de ‘Don Berna’, de ‘Diego Rastrojo’ y de ‘Quintero Sanclemente’, apostilladas por el consulado y que este no fue clandestino.



Frente al hecho jurídicamente relevante dos sobre alias Caliche y una conversación con Álvaro Hernán Prada, el expresidente dijo que él no tuvo nada que ver, y que no ordenó ni mucho menos a Prada incurrir en algún acto irregular.



También se refirió a la exfiscal Hilda Niño Farfán en donde dijo que Cadena, procesado por estos mismos hechos, fue a corroborar una versión de Niño. Dijo también que nunca buscó testigos en la cárcel de Cómbita, Boyacá, ni los presionó.



Dijo también que una de las grandes tristezas de su vida son “las insinuaciones que han hecho Daniel Coronell y otros, de que el accidente fatal del doctor Pedro Juan Moreno, fue un crimen de estado, ignoraron los informes de Aeronáutica”.

Le puede interesar: Archivan investigación contra el exprocurador Ordóñez por declaraciones en contra de Piedad Córdoba



En toda su intervención Uribe atacó a la Corte Suprema de Justicia. Frente a las interceptaciones telefónicas, que son pruebas fundamentales en este caso, dijo que son ilegales.



También dijo que cuando su caso estuvo en la Corte, se veía un claro desfavorecimiento contra su persona “La Corte me negó garantías, no practicó muchas pruebas pedidas, la Corte me condenaba a no defenderme”.



Concluyó que quedó intranquilo de no poder decir todo lo quería decir y dijo que se siente triste por la afectación de su reputación.



La decisión de si se precluye o no la investigación en contra del expresidente Uribe se tomará el próximo 27 de abril a las 9:00 a.m.