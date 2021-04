Vacunación en Colombia: 8 millones de personas inmunizadas, la meta del Gobierno para mayo

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El presidente de la República, Iván Duque, anunció que para el 30 de mayo la meta del Gobierno Nacional es llegar a los 8 millones de vacunados en el país. Además, indicó que para esa época el país deberá entrar en la tercera etapa del plan nacional de vacunación.



“Nos vamos a fijar una meta con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para el 30 de mayo debemos llegar a 8 millones de vacunados en Colombia, esto será un trabajo intenso, esperamos a esa época llegar a etapa 3 de cinco etapas que tiene este plan nacional de vacunación”, dijo el mandatario.



La etapa 3, según el Ministerio de Salud, comprende a personas entre los 16 y 59 años, con alguna de estas patologías: hipertensión; diabetes; insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, Asma, Obesidad, o en la lista de espera para trasplante.

Lea también: Duque aplazó el Día de la Madre en Colombia para el 30 de mayo



Así mismo, entran los agentes educativos del ICBF, los docentes de colegio; el talento humano al cuidado de adultos mayores; el personal activo de las Fuerzas Militares; el personal de la Fiscalía, la guardia indígena y el talento humano de funerarias y cementerios.



El mandatario anunció que este martes se recibirá un millón de vacunas del laboratorio Sinovac que buscan complementar "los programas de segundas dosis, en particular los que habían tenido algún tipo de retraso, que no afecta la efectividad de la vacuna, que entre primera y segunda dosis tiene un plazo de hasta 56 días”.



Igualmente el mandatario advirtió que la capacidad de transmisión del virus ha aumentado, por lo tanto “hay que tener cuidado, atención y prevención porque eso quiere decir que el virus se transmite con mayor facilidad. Por lo tanto debemos conservar las medidas farmacológicas de protección, como la vacuna; y las no farmacológicas como evitar las aglomeraciones, protocolos de bioseguridad, lavado de manos y uso del tapabocas son indispensables”.