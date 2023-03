Escándalo de corrupción en Venezuela puso freno a proyecto de importación de gas en Colombia

El proyecto de importación de gas de Venezuela a Colombia se cayó tras el escándalo de corrupción que sacude a Venezuela. Según se conoció, la firma nacional Energy Plus S.A.S. decidió disolver el acuerdo que tenía con la empresa venezolana Prodata Energy C.A.



La decisión de la empresa colombiana se dio luego de que el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, anunciara la imputación a Bernardo Arosio, accionista de Prodata Energy, que resultó salpicado en las investigaciones por corrupción.



“Si bien es cierto Bernardo Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista, hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia”, dice un comunicado de la empresa.



La firma colombiana además aclaró que "a la fecha no se había adelantado ningún contrato de venta de gas ni se había ejecutado el mencionado proyecto". Sin embargo, en noviembre de 2022 sí se había solicitado el aval de la Office of Sanctions Coordination del US. Department of State del gobierno de Estados Unidos.



El escándalo de corrupción

La Fiscalía de Venezuela investiga el desvío de fondos en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la mayor empresa estatal del vecino país. El escándalo involucra a empresarios y funcionarios.



Al menos 21 personas, entre ellas 10 funcionarios del Gobierno, fueron detenidas en Venezuela por una trama de corrupción dentro de la estatal petrolera, informó este sábado el fiscal general, Tarek William Saab, que espera la detención de otros 11 implicados.



"Tenemos a 10 funcionarios detenidos", dijo Saab al ofrecer un balance sobre una nueva "cruzada" contra la corrupción que derivó en la renuncia del ministro de Petróleo Tareck El Aissami, un influyente dirigente del chavismo.



Los funcionarios están imputados por "apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación y traición a la patria", añadió.



Así, los funcionarios adelantaron "operaciones petroleras paralelas" a las de la compañía estatal con "cargas de crudo en buques (...) sin ningún tipo de control administrativo".



Aunque hasta ahora no se conoce el monto del desfalco, reportes de prensa lo sitúan en al menos 3.000 millones de dólares. El diputado oficialista Hernnam Escarrá habló de hasta 23.000 millones.