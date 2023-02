"Es una gran equivocación que afecta el comercio": Fenalco sobre paro de taxistas

La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, Fenalco, se pronunció luego de que el gremio de taxistas confirmará que sí van a realizar el paro convocado para este miércoles en varias ciudades del país.



Teniendo en cuenta que los líderes de los taxistas se levantaron de la mesa de diálogo que se organizó este martes con el Gobierno Nacional porque no llegaron a ningún acuerdo, Fenalco fue enfático en que realizar el paro es una gran equivocación que afecta el comercio y la economía del país.



Lea además: Protesta de taxistas: estas son sus razones para salir a la calle este miércoles



Ante ello, el gremio de comerciantes hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se utilice el diálogo y la concertación porque, según recalcó, es necesario evitar que la protesta sea utilizada como un mecanismo de presión para alcanzar aspiraciones particulares.



"Hay una necesidad de generar reglas claras e igualdad de condiciones para los sistemas de transporte individual y especial, sin embargo, es con el Gobierno y en el Congreso donde se dirimen las diferencias y no usando las calles como vía de presión", manifestó Fenalco frente al paro.



Al respecto, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, fue enfático en que el comercio se ve perjudicado con cada protesta o bloqueo que se realiza en las diferentes ciudades del país puesto que, según indicó, las pérdidas son incalculables y es difícil recuperarse de ellas en corto plazo.



Lea también: No se permitirán bloqueos: detalles del plan de las autoridades en Cali por paro de taxistas



"Tan importante es el derecho a la protesta, como el respeto al trabajo y a la libre movilidad, es lamentable que se haya vuelto costumbre ver a miles de personas intentando llegar a sus sitios de destino, caminando a la intemperie grandes distancias", comentó Cabal.



Finalmente, Fenalco detalló que un análisis realizado por varias de sus seccionadles determinó que "un bloqueo de las principales vías causa una disminución en las ventas del orden del 25% en los establecimientos de comercio y restaurantes".



"Esta situación es insostenible. A este ritmo la economía perderá aún más impulso, precisamente cuando más necesitamos estimular la producción y el empleo", concluyó el vocero de los comerciantes", puntualizó Fenalco.