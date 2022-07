"Es importante que genere confianza en las Fuerzas": Duque sobre MinDefensa de Petro

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a la designación realizada por el presidente electo Gustavo Petro para el Ministerio de Defensa.



En entrevista con Caracol Radio, el mandatario colombiano aseguró que el ministro Iván Velásquez debe transmitirle confianza a las Fuerzas Militares para que así mismo sea el rendimiento y trabajo por Colombia.



Lea además: JEP imputa a diez miembros del Ejército por falsos positivos en Dabeiba



"No conozco personalmente al nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, he visto que ha tenido muchos pronunciamientos que han sido muy radicales inclusive hacia mi persona y sin conocerme, vi casi que acusaciones injuriosas en las que me tildaba casi de asesino hace unos años", comentó.



Incluso, el Presidente recalcó que hay, al menos, cuatro cosas que el nuevo Ministro de Defensa debe de garantizar una vez asuma el cargo. Además, Duque manifestó que es necesario que Velásquez tenga clara la responsabilidad que él asume y genere confianza no solo con las fuerzas, sino también con los sectores que "ha agredido".



"Debe generar confianza en las Fuerzas (militares y Policía) porque si el Ministro de Defensa no lo genera, entonces el desempeño y el compromiso de estas empieza a flaquear. Las fuerzas necesitan sentir que tienen a alguien que los apoya, defiende y entienda, que sea capaz de interpretar su sentir no solo ante el Presidente, sino ante el Congreso y otras instituciones".



Y agregó que "tiene que generar confianza en los sectores que él ha agredido o frente a los cuales ha tenido expresiones de radicalismo porque, si no lo tiene, al asumir un cargo donde tiene el control, la información y el manejo operacional de las fuerzas, pues eso puede terminar convirtiéndose en una amenaza".



Lea también: Alias Falcón, cabecilla del 'Clan del Golfo', está siendo extraditado a los Estados Unidos



De igual forma, el Presidente se refirió a la actual situación que está ocurriendo con los policías en el país y fue enfático en que es necesario que el nuevo gobierno demuestre su apoyo a la Policía, esto a propósito de los crímenes de los que han sido víctimas los uniformados por cuenta del plan pistola ordenado por el Clan del Golfo. Además, Duque aseguró que su Gobierno ha debilitado el grupo armado del ELN.



"Hay que respaldar y rodear a nuestra Policía Nacional, así como nos duelen los crímenes de los líderes sociales, así debe de dolernos los asesinatos de la Fuerza Pública y, a veces, la sociedad colombiana no logra el mismo nivel de sensibilidad, de hecho, más que la sociedad, son sectores políticos", mencionó el mandatario saliente.



Duque aseguró que su Gobierno ha debilitado el grupo armado del ELN. "Colombia necesita hoy una despolarización. El nuevo gobierno va a recibir a un ELN mucho más débil. Cualquier aproximación debe partir de la liberación de los secuestrados y claramente parar la violencia", comentó Duque en la emisora.