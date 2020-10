¿En qué van los protocolos sobre el actuar de la Policía?, responde Mininterior

Erika Mantilla

"El derecho a la protesta pacífica lo respetamos y lo garantizamos, pero no hay que confundir protesta con vandalismo. El primero es legítimo, pero el vandalismo es una violación grave a la tranquilidad de todos los ciudadanos y no lo vamos a tolerar".



Así se expresa la ministra del Interior, Alicia Arango, con respecto al paro nacional que se ha convocado para el próximo 21 de octubre, y es enfática en agregar que “a las personas que no intervienen en las protestas, que son la mayoría, debemos garantizarles sus derechos”.



En entrevista con El País, la funcionaria también habló sobre la agenda legislativa del Gobierno y sobre el proceso de transformación de la Policía Nacional.

Lea además: La respuesta de Mindefensa a la moción de censura en la Cámara

¿Por qué se quería ir del Ministerio?



Trabajo con el presidente Iván Duque desde su precandidatura a la Presidencia de la República y estaré a su lado, cumpliendo las tareas que me asigne, hasta el día que él lo considere conveniente. Le agradezco toda la confianza que me ha dado.



Tras su llegada al Ministerio se ha notado una mejor relación del Gobierno Duque con el Congreso. ¿Cuál ha sido la estrategia para lograr ese propósito?



Es una instrucción del presidente Duque el diálogo permanente, constructivo y franco. Yo soy una persona directa y clara, siempre dispuesta a atender los requerimientos de las comisiones y las plenarias. Tenemos con el Congreso y sus presidentes las mejores relaciones. Trabajamos de manera armónica.



¿Cree que la ausencia del expresidente Uribe en el Senado va a afectar la coalición de Gobierno que había logrado conformar el Ejecutivo?



La ausencia del presidente Álvaro Uribe es lamentable, su conocimiento y experiencia harán mucha falta en la dinámica del Senado y del Congreso de la República. Sin embargo, creo que hemos formado una buena coalición de Gobierno que al final de la legislatura va a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.



Hablando de la agenda legislativa, ¿cuáles serán las prioridades del Gobierno en esa materia durante lo que resta del año?



La prioridad de la agenda legislativa fue trazada por el presidente Iván Duque el pasado 20 de julio y es ayudar a los colombianos a enfrentar la nueva realidad que hoy vivimos como consecuencia de la pandemia.



Estamos trabajando a través de distintas iniciativas presentadas al Congreso de la República para dar respuesta al desempleo y a las necesidades de los ciudadanos. Por eso, nuestro enfoque es la reactivación económica, el fortalecimiento de la legalidad y la lucha contra la corrupción.

¿Pero cuáles serán las prioridades?



Hay un primer paquete de proyectos: reglamentación de la reforma constitucional de prisión perpetua revisable para violación y asesinos de niñas, niños y adolescentes; reglamentación del trabajo en casa; el proyecto de ley Reactivarte, que desarrolla medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura y economía creativa; la reforma al Código Electoral, que busca actualizar y modernizar los procesos electorales; la Comisión de Moralización Pública para fortalecer los mecanismos de prevención y detección de actos ilegales, y la reglamentación del Sistema General de Regalías: distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables.



También tenemos el proyecto de ley para impulsar el emprendimiento de las mipymes; el programa de alivios a obligaciones financieras, del Ministerio de Agricultura; el Estatuto de Conciliación, y la reforma a las comisarías de Familia para prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de quienes son víctimas de violencias familiar y de pareja.



A propósito del Congreso, se aprobó en primer debate el uso de la marihuana recreativa. ¿Cuál es la posición del Gobierno al respecto?



El Gobierno no apoya ningún proyecto de legalización de las drogas. No podemos arriesgarnos como sociedad a que los niveles de consumo se eleven en el país. No descansaremos en nuestro compromiso con la legalidad y la lucha contra el narcotráfico.



Ministra, lo ocurrido con la Policía dejó a un lado la preocupación por las masacres registradas en el país, pero se dice que el Gobierno debería ser más contundente en investigarlas y rechazarlas...

​

Nuestro rechazo es contundente y categórico a estos actos de violencia que enlutan al país. El asesinato de cualquier colombiano nos duele intensamente. Reitero que no podemos ceder en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que los cometen. La Fiscalía, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y todos los organismos de inteligencia e investigación del Estado adelantan los operativos para dar con los responsables de estos crímenes. Para evitar que esto ocurra debemos trabajar para identificar y capturar a quienes están detrás de estos hechos atroces.



¿Cómo explicarle a la comunidad internacional que un país firmó un Acuerdo de Paz se esté volviendo a sumir en la violencia?

​

La comunidad internacional sabe que el Gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la Paz con Legalidad y que todos los días trabaja en ese propósito. Aquí hay que vencer a un enemigo central para lograr la tranquilidad, ese enemigo es el narcotráfico, las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, grupos armados ilegales, la explotación ilegal de minerales, entre otros.



¿Cuáles son los pilares fundamentales de la trasformación a la Policía que está liderando el Gobierno según lo anunciado por usted?



Desde diciembre de 2019 se viene haciendo un proceso de transformación de la Policía Nacional. Queremos una Policía mucho más cercana a los ciudadanos, más moderna y mucho más profesional. La estrategia de transformación tiene pilares muy importantes, como la formación y capacitación de los miembros de la institución en Derechos Humanos y la necesidad de garantizar el disfrute de esos derechos. Se está profesionalizando el modelo de vigilancia en el cuadrante, es decir, en las estaciones y los CAI, para que se perfeccione y se dé una mayor trazabilidad de cada actuación de los uniformados.



¿Pero también se están revisando los protocolos de procedimiento?

​

También se están estandarizando los procesos y protocolos bajo los cuales deben actuar los miembros de la institución. El policía debe tener muy claro cómo debe actuar ante una situación específica y el ciudadano debe conocer cómo debe ser esa actuación. Se están revisando los protocolos de reclutamiento con énfasis en temas de salud mental.



Después de las protestas del fin del año pasado se anuncia un paro para el 21 de octubre. ¿Cómo enfrentará el Gobierno esta situación?

​

El derecho a la protesta pacífica lo respetamos y lo garantizamos, pero no hay que confundir protesta con vandalismo. El primero es legítimo, pero el vandalismo es una violación grave a la tranquilidad de todos los ciudadanos y no lo vamos a tolerar. A las personas que no intervienen en las protestas, que son la mayoría, como Estado y como Gobierno, debemos garantizarles sus derechos.



A propósito, ¿en qué quedó la Gran Conversación Nacional que el Gobierno abrió tras el paro del 21 de noviembre del año pasado?

​

La Gran Conversación Nacional no se ha detenido ni está sujeta a un solo escenario. El presidente Iván Duque mantiene un diálogo permanente con los distintos sectores del país, algo que se ha reforzado desde el inicio de la pandemia, llegando a los colombianos todos los días a través del programa ‘Prevención y Acción’, donde da cuenta de las medidas otorgadas para salvaguardar la vida de los colombianos y reactivar nuestra economía. Su compromiso y el de su Gobierno está con el futuro de Colombia, trabajando para que el país salga adelante...



Estamos en un momento en el que necesitamos de todas las instituciones, del sector privado, la ciudadanía y los gobernantes locales, porque los desafíos son mayores por la pandemia y les vamos a hacer frente con tesón, creatividad, resiliencia y el apoyo de la gente. Hemos avanzado mucho, consolidando acciones, pero debemos seguir adelante, haciendo la tarea diaria, sin descanso, por el futuro de nuestro país y de nuestra gente.

Lea además: La respuesta de Mindefensa a la moción de censura en la Cámara

Sobre Uribe

Se asegura que en el Centro Democrático no hay una figura de la talla de Álvaro Uribe que pueda recoger sus banderas...



El presidente Álvaro Uribe es una figura histórica, con una gran experiencia política y amplio conocimiento de nuestro país e internacionalmente. El presidente Iván Duque representa los ideales y el propósito del Centro Democrático, su partido político y por el cual fue elegido por más de diez millones de colombianos.



Como persona cercana al expresidente, ¿lo ve fortalecido ante el traslado de sus procesos a la Fiscalía o cree que, como él escribió en Twitter, le pesa mucho el daño a su dignidad?

​

El daño a la dignidad del presidente Uribe nos duele a todos, es una injusticia. Pero estoy segura que de esto va a salir muy bien y más fortalecido. La Justicia actuará conforme a la Constitución y la ley.