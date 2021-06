¿En qué consiste la nueva ley de etiquetado de alimentos procesados?

Natalia Moreno Quintero

Un año tendrá el Ministerio de Salud para reglamentar qué alimentos y bebidas deben tener etiquetas de advertencia por excesos de sodio, grasas o azúcar y cuáles serán las características de estas.



Así quedó consignado en la nueva ley de etiquetado conocida como de “comida chatarra”, que busca que los productores de alimentos procesados coloquen una etiqueta negra visible en la parte de adelante de sus productos para informar a los consumidores sobre el contenido. La iniciativa también busca fomentar el consumo de productos saludables.



Este proyecto salió adelante luego de tres intentos y más de 6 años de impulso por parte de organizaciones de padres de familia y de salud.



“Hemos insistido de todas las formas en aclarar que la ley no prohíbe la venta, comercialización y publicidad de ningún producto. Lo único que exige es que se informe a los consumidores de una forma clara cuando un producto está excedido en azúcares, sodio y grasas”, dijo el representante a la Cámara, Mauricio Toro, uno de los autores de la iniciativa que fue avalada por el Congreso.



Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la Andi, explicó que la industria está de acuerdo en que el consumidor tenga la mejor información nutricional sobre los productos, pero rechazan que se intente satanizar la industria llamándola ley como de “comida chatarra”.

¿Cuáles son los pros y contras de la ley de etiquetado para la industria?

​

De acuerdo con Camilo Montes, es positivo que los consumidores tengan más información y considera que la industria está muy adelantada en temas de etiquetado. Como negativo señala la satanización de los productos. “No es que haya buenos o malos alimentos, lo que se necesitan son dietas balanceadas. Detrás de cada alimento hay empresas, empleo y desarrollo”.



¿En qué no está de acuerdo la industria?

​

“No estamos de acuerdo en que se clasifiquen los alimentos, según nivel de procesamiento. Tampoco que se prohíba hacer declaraciones nutricionales, por ejemplo, si un producto es alto en azúcar no podríamos decir que tiene vitaminas o minerales. Nos parece que limitan a la industria y va en contravía de entregar más y mejor información al consumidor.



¿Todos los alimentos deben llevar etiquetas frontales?

​

Según el proyecto, no. Solo los alimentos y bebidas que tengan cierto nivel de procesamiento. Estos parámetros serán reglamentados por el Ministerio de Salud. Así como la forma, contenido, proporción y símbolos del etiquetado. El Gobierno tiene un año para hacer esta reglamentación.



¿Qué productos se excluyen?

​

La norma dice que los productos típicos o artesanales con un mínimo de procesamiento, por ejemplo, las rosquillas, alguna papas fritas, las achiras, el bocadillo, entre otros.



¿Las empresas podrán hacer publicidad de alimentos procesados?

​

Si, pero todo producto que quede incluido en la ley deberá incorporar el etiquetado de advertencia (frontal) en la publicidad que realice la compañía.



¿Qué decisiones acompañan el proyecto?

​

Se crea la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional que diseñará herramientas educativas digitales con información y procesos educativos sobre los hábitos y estilos de vida saludables. Asimismo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones debe autorizar espacios institucionales en todos los canales de televisión abierta para promover hábitos saludables.

A propósito

El Gobierno acaba de emitir la resolución 810 que reglamenta temas del etiquetado de productos, la cual según la Andi, moderniza las normas y se da un paso adelante en este tema en Latinoamérica. Esta resolución tendría que acoplarse con las decisiones que adoptó el Senado esta semana.