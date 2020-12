Embajador de Colombia en Moscú, citado por Rusia tras expulsión de diplomáticos del país

Erika Mantilla

El Gobierno de Rusia citó al embajador de Colombia en Moscú, Alfonso López Caballero, para manifestar su descontento por la expulsión de dos diplomáticos acusados de labores de espionaje en el país.



Rusia, además consideró que la medida del Gobierno colombiano carece de fundamento y ratificó su decisión de expulsar a dos diplomáticos colombianos de Moscú, haciendo uso del principio de reciprocidad.



"Este paso no se corresponde con el espíritu de las relaciones tradicionalmente amistosas y de respeto mutuo entre Rusia y Colombia", señaló el Gobierno ruso.



Frente a la expulsión de dos diplomáticos rusos del país por supuestamente estar espiando la inteligencia militar, además de hacer seguimientos a las contrataciones energéticas, el presidente Iván Duque aseguró que es importante, de cara a los procesos electorales que se vienen para América Latina, no permitir ningún tipo de injerencia ni manipulación, así como intentos de minar la libertad de los votantes.



Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la solicitud de retiro fue presentada tras la verificación de que estaban desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.



“Pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia es mantener el buen nivel que tradicionalmente han marcado las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con la Federación Rusa”, aclaró la Cancillería.



Aleksander Belousov y Aleksander Paristov fueron expulsados del país el pasado 8 de diciembre y no se les permitirá entrar al territorio nacional por un largo periodo.



Por su parte, Rusia, declaró les dio el estatus de "persona non grata" a los dos empleados de la misión diplomática de Colombia en Moscú.

Lea además: Las razones del Gobierno para expulsar a los diplomáticos rusos señalados de espionaje