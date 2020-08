Álvaro Uribe superó el coronavirus

Alejandro Cabra Hernandez

De una manera muy particular el expresidente de la República y senador, Álvaro Uribe Vélez, anunció en la mañana de este viernes que ya no tiene coronavirus, pero que sigue combatiendo el “gran virus” que le tiene detenido y lo hace con “antibiótico de la verdad”.



La semana pasada, un día después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria por el delito de presión a testigos, el propio jefe del del Centro Democrático anunció que le habían confirmado que dio positivo al virus.



En su mensaje de éste viernes, Uribe Vélez, informó que “Gracias a Dios superé coronavirus, gracias estimados médicos, gracias Sura, espero superar rezago de debilidad física”.



Y de manera inmediata sostuvo que: “Gran virus de magistrados Barceló y Reyes, juventud Farc, combatiéndolo con antibiótico de la verdad. En aras de la libertad de Colombia hasta la cárcel”.