El general de la Policía Nacional, Henry Sanabria, ha generado polémica en redes sociales por mensaje que se le atribuye en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.



En agosto del 2022, Sanabria fue escogido por el presidente Gustavo Petro para llevar las riendas de la Fuerza Pública. El ahora general de la institución ha sido criticado por sus opiniones ampliamente conservadoras y religiosas. A solos días de su posesión ya había generado revuelo por sus declaraciones sobre el matrimonio, al dejar claro que no le agrada que las parejas no casadas convivan bajo el mismo techo.



Pues bien, este 8 de marzo el general quiso homenajear a las mujeres al compartir un mensaje reflexivo a través de una cuenta de Twitter a su nombre. Sin embargo, terminó siendo criticado por usuarios a los que no les agradó en absoluto el comentario.



“El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada", se lee en el supuesto comentario hecho por el general, el cual ha enfurecido a muchas mujeres por su manifiesto machismo.



No es seguro que el mensaje haya sido escrito por Sanabria. Sin embargo, usuarios de Twitter han aprovechado para reflexionar sobre cómo estas palabras siguen utlizándose para referirse a la mujer.



La psicologa y activista, Ángela María Robledo, fue una de las primeras en reaccionar al comentario que se ha hecho viral en redes.



"General le invito a salir hoy a las calles de Colombia para ver si encuentra hoy a una mujer sumisa y discreta como usted se las sueña. Sus sueños, General, son nuestras pesadillas", escribió Robledo.







