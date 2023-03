¡Icónicas! Mujeres de la industria de la moda y el entretenimiento que han impuesto su sello

Essence celebra a estas mujeres que, con su inteligencia, poder interior y visión, están posicionando su nombre y logros como referencias para las futuras generaciones, al tiempo que han impuesto un estilo con sello propio en la industria de la belleza, moda y entretenimiento.

Belky Arizala – Colombia



Modelo, empresaria, conferencista y actriz afrocolombiana, es también directora de 'El alma no tiene color', fundación altruista en favor de la afro descendencia en Colombia con el objetivo de eludir la exclusión social y promover la identidad cultural en el país. Además, es Embajadora de buena voluntad para Unicef y la Unión Europea en Colombia.



Zendaya – Estados Unidos



La reconocida actriz y modelo joven que está haciendo historia en Hollywood, ganadora de un globo de Oro y dos premios Emmy, ya ha alzado varias veces su voz en defensa de las mujeres. También se ha pronunciado sobre los estereotipos del cuerpo femenino, expresando que “hay ideas sobre la belleza de las mujeres que no deberían existir”. Además, en las películas en las que ha participado ha elegido papeles que promuevan los derechos de los afroamericanos y la defensa del colectivo LGTB.



La actriz estadounidense Zendaya posa con el Emmy a la mejor actriz principal en una serie dramática por "Euphoria" durante la 74.ª entrega de los premios Emmy en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, California, el 12 de septiembre de 2022 AFP

Miley Cyrus – Estados Unidos



La cantante de “Flowers” ha aprovechado su fama para pronunciarse en contra de los prejuicios y las injusticias sufridas por jóvenes sin hogar y LGBT, además de otros grupos vulnerables. En 2014 fundó The Happy Hippie Foundation, una organización sin fines de lucro que, gracias a las donaciones, financia programas de prevención, servicios de apoyo para la creación de bienestar a largo plazo, y educación pública.



Su estilo camaleónico ha transitado por atuendos sensuales hasta conservadores en tonos pasteles, sin pasar nunca desapercibida.



‘Flowers’ es la primera canción que formará parte de ‘Endless Summer Vacation’, el nuevo trabajo musical de Miley Cyrus. El sencillo, una indirecta a su ex Liam Hemsworth, con quien duró 10 años de relación, pero de manera intermitente, es a su vez un himno al amor propio y al empoderamiento femenino. El tema cuenta hasta hora, con más de 115 millones de reproducciones tan solo en Spotify, y figura en el puesto #1. Foto: Tomada de Internet.

Lizzo – Estados Unidos



La cantante estadounidense ganadora de tres Grammys en 2020, con una gran capacidad vocal, es una de las mujeres referentes del movimiento “Body positive”, el cual lucha por la inclusión y la aceptación de todo tipo de cuerpo. Lizzo siempre se ha mostrado orgullosa de su figura, y recientemente lanzó una marca de ropa para todas las tallas con mucho “glitter”.



Lizzo lanzó una marca de ropa para todas las tallas con mucho “glitter”. Foto tomada del portal Rollingstone

Emma Watson – Francia



La consolidada actriz y activista humanitaria fue nombrada Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres en junio de 2014. Desde ese momento ha dedicado sus esfuerzos a favor del empoderamiento de las jóvenes y ha colaborado como defensora de la campaña #HeForShe que fomenta la igualdad de género.



La consolidada actriz y activista humanitaria fue nombrada Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres en junio de 2014. Desde ese momento ha dedicado sus esfuerzos a favor del empoderamiento de las jóvenes y ha colaborado como defensora de la campaña #HeForShe que fomenta la igualdad de género.



Así como las mujeres enlistadas no dejen que nada las detenga, dejen su huella por donde vayan, atrévanse a romper moldes y a pronunciarse en favor de una causa.