Duque ratificó meta de reducir hectáreas de coca en un 50% para el 2023

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luego de que Estados Unidos advirtiera que Colombia debería retomar la aspersión aérea si quiere cumplir la meta de reducción de cultivos ilícitos, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ratificó que su Gobierno pretende disminuir los cultivos de uso ilícito en un 50% para 2023.



“Tenemos que llegar a la meta de reducir en un 50% de los cultivos para el 2023. Esta es una de las metas más importantes que hemos visto en la historia reciente y lo más importante es que también hemos visto una de las tasas más altas de interdicción en el hemisferio”, señaló el mandatario en entrevista con CNN.



El presidente aseguró que cuando asumió el Gobierno, el país había pasado de tener 60 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito a más de 200 mil, pero que en 2019 se logró una reducción del 30%.

Así mismo, el mandatario señaló que su meta no es solo ser capaces de reducir la cantidad de cultivos ilícitos, sino fortalecer el control territorial, no solo con las Fuerzas Armadas sino también con inversión social y con programas que estén asociados a la erradicación.



Estados Unidos certificó a Colombia como uno de los países activos en la lucha contra el narcotráfico, pero advirtió que si el país no retoma la aspersión no podrá cumplir los objetivos que tiene en materia de reducción de cultivos de uso ilícito.



“El presidente Duque y su Gobierno se mantienen como estrechos colaboradores de los Estados Unidos y las fuerzas militares y de policía han mostrado una gran valentía y compromiso para enfrentar a los traficantes de alto nivel, atrapar los cargamentos de droga y erradicar manualmente los cultivos de coca”, aseguró la Casa Blanca.