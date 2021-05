Duque comenzó reuniones con partidos afines al gobierno para nueva reforma tributaria

Alejandro Cabra Hernandez

Tras el retiro de la reforma tributaria y el inminente anuncio de un nuevo equipo económico, el presidente de la República, Iván Duque, ya comenzó las reuniones con los partidos en busca del consenso que prometió para un nuevo proyecto. Sin embargo, por el momento, sus acercamientos son solo con los partidos que hacen parte de la alianza de Gobierno.



La primera reunión, en la mañana de este lunes, fue con los voceros del Centro Democrático, partido de Gobierno. Por la bancada de Senado, asistió Gabriel Velasco y por la Cámara, el representante Edwin Ballesteros. Según trascendió a la reunión también asistió el expresidente Álvaro Uribe, cabeza de ese partido, quien aún no se ha pronunciado frente al retiro de la reforma. Velasco, al final de la reunión aseguró que se debe crear un proyecto de ley simple, con pocos artículos y que pueda generar consensos en la mayoría del Congreso.

Al comienzo de la tarde, el presidente inició una reunión con la presidenta del Partido de La U, Dilian Francisca Toro. La dirigente de la colectividad ha insistido en que se debe escuchar a los ciudadanos y liderar un diálogo nacional y no aumentársele impuestos a la clase media.



El partido Conservador también se reunirá al finalizar la tarde con el presidente Duque. Su presidente, Ómar Yepes, tiene programada una cita con el mandatario.



En la anterior discusión los conservadores insistieron en que deben ser quienes tengan más quienes paguen más. Además, se comprometieron a no acompañar “medidas como el cambio de exentos a excluidos en productos de la canasta familiar, gravar con IVA los servicios públicos, los combustibles, el impuesto a las pensiones y ampliar la base gravable para que personas a partir de 2.500.000 pesos paguen impuesto de renta”.



Por el lado de los independientes, miembros del partido Cambio Radical aseguraron que no han sido invitados a ninguna reunión y que de serlo no asistirán pues “cualquier decisión será tomada en bancada”.



Por el lado de los Liberales, el gobierno asegura que no se ha podido comunicar con ellos, mientras que desde el partido sostienen que nadie ha intentado contactarlos y que de hacerlo no asistirán porque cualquier reforma tributaria tendría que ver con un aumento de impuestos para la clase media.



Por último, la oposición asegura que desde el Gobierno nadie los ha convocado para ninguna reunión. De hecho, el ministro del Interior, Daniel Palacios, publicó un trino que ratifica la posición del gobierno: “hoy estamos conversando con los partidos de la coalición de gobierno sobre temas de la agenda nacional, entre ellos iniciar la construcción de un consenso para un nuevo proyecto de reforma que garantice los programas sociales y la estabilidad de las finanzas públicas”.



Sin embargo, ya hay sectores que insisten en que se debe convocar a todos los sectores, incluida la oposición. Edward Rodríguez, representante a la cámara del Centro Democrático, hizo un llamado al presidente para que convoque a todos los sectores, incluso a los de la oposición.



Cabe anotar que en varias ocasiones Gustavo Petro, excandidato presidencial y opositor del gobierno, ha enviado cartas al presidente Duque en la que solicita un encuentro del mandatario para hablar sobre temas fundamentales del país.



“En mi calidad de vocero de la oposición en Colombia, el pasado 31 de enero, por redes sociales, solicité a usted un diálogo directo para construir conjuntamente una agenda nacional para tramitar la crisis generada por la pandemia de la covid-19. Esa solicitud tuvo alguna indagación por parte de sus asesores”, dijo Petro en su última misiva. Dicha reunión aún no se ha dado.