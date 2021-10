Diversos sectores del Congreso solicitan el regreso a la presencialidad

Diversos sectores del Congreso solicitaron que ante el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad, como también que tanto senadores y representantes ya tienen la vacuna contra el covid-19, se vuelva a la presencialidad y no se usen las sesiones virtuales.



Una voz en tal sentido la dio el representante a la Cámara por Partido Conservador, Juan Carlos Wills, quien sostuvo que “después de que nos vacunaron a todos los congresistas, que ya están vacunadas todos los funcionarios de las UTL, todos los funcionarios del área administrativa, el Congreso está en mora de estar ya sesionando de manera presencial todas las Comisiones, por eso pedimos que regresen ya las sesiones presenciales”.

En el mismo sentido se pronunció el senador opositor Armando Benedetti, “el Congreso debe volver a la presencialidad, de lo contrario no tendremos Congreso, como viene sucediendo desde marzo de 2020”.



El también senador Guillermo García Realpe (Partido Liberal), asistió esta semana al Congreso a la espera de que fuera citado para la sesión plenaria, “estoy aquí esperando el inicio de la sesión de Comisión V y la convocatoria a la plenaria del Senado para trabajar toda esta semana y manifestar nuestra conformidad con la iniciativa de que se recorten los meses de vacaciones del Congreso”.



El martes la la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dio su aval, en quinto debate, a la reforma constitucional reduce en un mes el receso de los congresistas. El representante Gabriel Santos (autor del proyecto), señaló que “el Congreso envió un mensaje claro para la gente: Dejamos ir esos privilegios y que nos ponemos del lado de una ciudadanía que nos exige actuar distintos. El objetivo de esta reforma es que los senadores y representantes tengan más tiempo para la discusión de temas que interesan a los ciudadanos y así ejercer mayor control político al gobierno”.



La reforma, de ser aprobada, obligará a que el periodo de sesiones del Congreso comience el 16 de febrero y no el 16 de marzo como es tradicional. Este proyecto hace menos de un mes fue centro de controversia porque supuestamente desde la presidencia de la Cámara, no se había enviado el proyecto a que siguiera su trámite respectivo.



El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, ante las críticas que se dieron porque no hubo sesiones plenarias esta semana, manifestó que “estamos esperando que las ponencias de la ley de presupuesto y de la ley de transformación y modernización de la Policía queden radicadas y publicadas para que cuando lleguen a la plenaria podamos citar de inmediato, mientras tanto las Comisiones que tienen proyectos con mensaje de urgencia, van avanzando en ese propósito”.