Detalles de la carta que trabajadores de Viva Air le enviaron a Petro pidiendo su apoyo

Se suma un nuevo suceso al caso de la petición de integración de Avianca y Viva Air. En las últimas horas se conoció que trabajadores enviaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro solicitando que "se tomen las medidas necesarias para que se garantice nuestro trabajo y como consecuencia de ello, nuestro empleador Viva Air mantenga sus operaciones, su existencia y sostenibilidad se garantice".



Según se indicó, la carta fue enviada con copia a los funcionarios Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo; Guillermo Reyes, ministro de Transporte; así como a Sergio París Mendoza, director general de la Aeronáutica Civil. El documento fue firmado por la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo, Acav; el sindicato de los Tripulantes de Cabina de Colombia, Sintratac; y la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial, Acma.



Lea además: "No se gastará un solo peso de la reforma tributaria en aviones de combate": Presidente Petro



"Tenemos la esperanza que su gobierno priorice los derechos humanos fundamentales, entre ellos, el derecho al trabajo, el de asociación y negociación colectiva. Los ciudadanos de Colombia por este nuevo renacer de la democracia participativa, depositamos nuestro voto de confianza por usted señor presidente de los colombianos. Ahora, llego la oportunidad de materializar nuestros anhelos nacidos en la nueva visión de país", indica la carta.



La carta también resalta que del trabajo de quienes son representados por estas entidades depende la educación, salud y alimentación de familias. " Que no se apague la luz de la alegría de nuestros hogares y nuestras familias cuando llega el pan a la mesa. Que las ilusiones de nuestras niñas y niños se mantengan y vean un futuro promisorio en una nación incluyente que nos permita crecer juntos".



Lea también: "Si no están en demostración de paz, quedarán fuera": la advertencia del MinDefensa a disidencias en el Cauca



Esto, luego de que en noviembre la Aerocivil descartara la integración de las dos compañías por riesgos para la competencia y otros factores. No obstante, el proceso continúa y Avianca ha presentado su recurso de reposición, pero lo último en el caso fue que la SIC formuló un pliego de cargos contra las dos aerolíneas por presuntamente violar el régimen de libre competencia integrando las empresas sin debida autorización, según el ente público.



"Señor presidente Gustavo Petro Urrego dejamos en sus manos nuestro futuro y el porvenir de nuestras familias. Le rogamos nos ayude a salvar a Viva, permitiendo que Avianca tenga la posibilidad de tomar las decisiones necesarias para ello", concluye el documento.