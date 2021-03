Denunciarán por secuestro a comunidad indígena que retiene a militares en Chocó

Natalia Moreno Quintero

El general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, manifestó que la institución presentará ante la Fiscalía una denuncia contra la comunidad indígena que mantiene retenidos a nueve militares en Carmen de Atrato, Chocó.



"Es un secuestro que ellos han realizado, asonada contra la Fuerza Pública, violencia contra servidor público y estamos verificando con asesores jurídicos el posible delito de tortura, porque al amarrar a una persona eso puede generar ese delito", afirmó el General en Blu Radio.



"Tengo toda la convicción, toda la voluntad para poner la denuncia. Ya está lista, está redactada y firmada por el comandante del batallón. Vamos a ponerla ante la Fiscalía General de la Nación. No vamos a dar el brazo a torcer con eso porque hay que sentar un precedente", añadió.



De acuerdo con el General Díaz, los indígenas manifestaron que retuvieron a los uniformados pues no tenían certeza de que estos fuesen miembros del Ejército Nacional, no obstante, la confusión fue aclarada este lunes hacia las 2:00 p.m. y aún no han sido liberados, aunque ya fueron desamarrados.



"Ya ellos aceptaron la confusión y los delitos se juzgan de acuerdo a la tipicidad que está en los códigos y de acuerdo en las conductas de las personas. Ellos deben dejar en libertad a los soldados", dijo el Comandante de la Séptima División.

El gobernador indígena Alfonso Queragama mencionó en Blu Radio que cuatro días atrás habían detectado a un grupo de uniformados en los alrededores de su resguardo, razón por la que él ordenó "hacer un registro del territorio a ver quién entró, sin son bandidos o van a robar cosas de la comunidad. Por cual se hace un registro en territorio (...) como a 500 metros de la comunidad había nueve sujetos, ellos disparan contra la Guardia Indígena y dejan heridos a una guardia y a quien habla".



Tras ese episodio, la Guardia Indígena reaccionó, capturando a los militares, quienes fueron despojados de sus armas y atados de manos.



"En este momento nosotros no tenemos asegurado si son soldados. Tenemos retenidos a los nueve sujetos con su armamento y hoy tenemos una reunión con las diferentes instituciones, el Alcalde, el Personero, la Procuraduría, el Defensor del Pueblo, la Diócesis de Quibdó. Nos vamos a reunir y vamos a hacer la entrega el día de hoy", afirmó Queragama.



Tras su liberación, los uniformados que adelantaban labores de desminado y operaciones en contra de alias Alexis, guerrillero del ELN que al parecer pretendía quemar vehículos en la vía entre Carmen de Atrato y Quibdó, serán valorados en un centro asistencial para conocer su estado de salud.