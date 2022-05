Daniel Quintero anunció que ya está en Washington para reunirse con la CIDH

Como lo había prometido, Daniel Quintero llegó a Washington D.C. (Estados Unidos) para reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. A través de su cuenta de Twitter, como suele hacer sus anuncios, Quintero dijo que sobre las 9:30 a.m., hora colombiana, dará una rueda de prensa tras su comparecencia ante la CIDH.



Llaman la atención los temas que Quintero mencionó que abordará en la reunión: “Persecución a la oposición, garantías electorales y riesgo de violencia en Colombia a 6 días de las elecciones presidenciales”, expresó, en Twitter.



El mandatario suspendido no hizo énfasis en su caso particular y el debate jurídico sobre si la Procuraduría tiene “dientes” para suspender a funcionarios que fueron elegidos por voto popular. Esa era la razón de ser de su visita.



Lea aquí: Las opiniones de diversos sectores políticos por el supuesto aplazamiento de las elecciones

En Washington DC.



Es una pena que para defender la democracia tengamos que salir del país. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 23, 2022

Quintero ya había acudido a la CIDH, en febrero, para denunciar una supuesta persecución política en su contra. “Es una pena que para defender la democracia tengamos que salir del país”, dijo también vía Twitter.



El viaje ha sido criticado por abogados y politólogos, quienes consideran innecesario su viaje, toda vez que la pedida de medidas cautelares puede hacerse de manera virtual. Antes del viaje, en otro hecho que causó polémica, Quintero anunció una colecta virtual para reunir $200 millones y financiar su defensa jurídica, que incluía el viaje.



Varios expertos han señalado que la senda que recorre Quintero al acudir a la CIDH y declararse un perseguido político hace parte de una narrativa. El mandatario ha reforzado el mensaje de que es un perseguido político. Incluso, ha dicho que en el país se adelanta un “golpe de Estado”, pero no ha mostrado prueba alguna en las que base sus afirmaciones.



Pues bien, mientras Quintero está en Washington, su reemplazo, Juan Camilo Restrepo, se reunirá con su gabinete en un consejo de Gobierno, este lunes a las 6:00 de la mañana. Restrepo, que asumió el cargo el pasado 11 de mayo, ha tenido que enfrentar un ambiente hostil y de desobediencia, dejándole un margen de maniobra muy corto.



Esa interinidad en la alcaldía, y la polarización alcanzada en las últimas semanas, traerá consecuencias negativas para la ciudad, opinó Germán Valencia, doctor en Estudios Políticos. Aunque el gabinete ha dicho que continuará con el cumplimiento del Plan de Desarrollo, es innegable que este proceso de confrontación, que genera desgaste, podría entorpecer los procesos administrativos.