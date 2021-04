Críticas de Álvaro Uribe Vélez a la reforma tributaria por su impacto en la industria del cine colombiano

Erika Mantilla

"La reforma (tributaria) es para enfrentar la pobreza no para retroceder lo avanzado en promoción del cine nacional y la cultura", afirmó el exsenador Álvaro Uribe Vélez quien cuestionó al equipo económico del Gobierno por solicitar el retiro de los beneficios que tiene la industria en la propuesta presentada al Congreso.



Dice además que afectará la economía naranja y que es contraria a los esfuerzos que ha liderado el presidente Iván Duque en lo corrido de su gobierno.



"El presidente Duque creó toda la sensibilidad a la economía naranja, creatividad, cultura. Por favor, que su equipo económico no quite los estímulos cuando apenas empiezan y han tenido el tropiezo de la pandemia", señaló.



El exmandatario se refiere a que según el texto presentado por el Ministerio de Hacienda la reforma tributaria contempla eliminar la cuota para el desarrollo cinematográfico, una contribución parafiscal administrada por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.



La función de este fondo es estimular la producción cinematográfica en Colombia, y de ser aprobada la propuesta, eliminarían esta contribución por lo que la realización en el país pasaría a depender del Presupuesto General de la Nación.



El gremio cinematográfico, a través de un pronunciamiento en la plataforma www.change.org también han señalado que esta iniciativa representa una amenaza para el desarrollo del sector en Colombia.



"La reforma propone eliminar artículos cruciales de la Ley 814 de 2003, más conocida como Ley de Cine. Los artículos derogados son los que crean y reglamentan la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico y el que le otorga al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC sus recursos", detallaron.



