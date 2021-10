Críticas a Minsalud por sus cuestionamientos a fallo de la Corte sobre la eutanasia 

Sectores criticaron la posición del Ministerio de Salud, luego que esta cartera solicitara a la Corte Constitucional aclarar los alcances del fallo que amplió la eutanasia a pacientes no terminales que padezcan de enfermedades graves y no curables.



Desde la autoridad sanitaria se envió un documento a la alta Corte en el que aseguran que el fallo es ambiguo e incongruente y, por lo mismo, aseguran que hay dudas sobre el acatamiento de la providencia.



Lo anterior no fue bien recibido por voces como la del abogado Lucas Correa y el representante a la Cámara por el Valle, Juan Fernando Reyes Kuri.



"El Ministerio de Salud y el equipo del señor Ministro se burla de las decisiones judiciales. No le corresponde al ejecutivo pedir aclaraciones, pedir que le profundicen la sentencia, ni que le resuelvan preguntas que a unos funcionarios y contratistas técnicos se les ocurren y que no son más que obstáculos y barreras para cumplir", dijo a Caracol Radio Correa, quien es el apoderado de Martha Sepúlveda, la mujer que se iba a convertir en la primera colombiana con una enfermedad no terminal en acceder al procedimiento.



Cabe recordar que aunque un comité médico había aprobado el acceso de Sepúlveda a la eutanasia, la IPS encargada tomó la decisión de cancelar el procedimiento 36 horas antes de su realización. Este miércoles, un juzgado ordenó a la institución realizar la eutanasia.

A su vez el congresista vallecaucano Juan Fernando Reyes Kuri, quien impulsa en el Congreso el proyecto de ley para reglamentar el proceso, comentó que "el Ministerio se burla de quienes quieren morir dignamente dilatando su resolución para pacientes no terminales".



El representante se manifestó esta tarde mediante su cuenta de Twitter, asegurando además que "el Congreso se encuentra en deuda con Colombia por no legislar sobre el derecho a morir dignamente"



"No dejaremos de insistir para regular este derecho. Estamos del lado de quienes con autonomía y libertad deciden sobre sus propias vidas y eso debe respetarse”, añadió.

El Congreso lleva más de 20 años en deuda con Colombia por no legislar sobre el derecho a morir dignamente. Desde mi curul seguiremos insistiendo en la necesidad de regular la #EutanasiaYA y reconocer nuestro derecho para decidir, como lo hizo Martha, sobre nuestra propia vida 👇🏽 https://t.co/Tu50Ah46VD — Juan Fernando Reyes Kuri (@ReyesKuri) October 28, 2021

El abogado Correa explicó además que "la decisión de la corte es clara: desde el 23 de julio del 2021 no es necesario tener una enfermedad en estado terminal para acceder a la eutanasia, basta con tener una enfermedad grave e incurable debidamente diagnosticada".



El profesional aseguró que "pedir aclaraciones no es más que una actitud de mala fe del ejecutivo que se niega a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional".



Pese a estos comentarios, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, insistió en Blu Radio, en la mañana de este jueves, que reglamentar la eutanasia es una tarea del Congreso, no de la Corte Constitucional.



"Pedimos una solicitud de aclaración a la Corte Constitucional, a partir de su propia sentencia, en la que afirma que la reglamentación debe hacerse desde el Congreso, por ley estatutaria", dijo Ruiz Gómez.



Y añadió: "Pedimos aclaraciones sobre temas muy importantes que tienen que analizarse y solucionarse. Es muy diferente hablar de terminalidad a no terminalidad. Los criterios objetivos y subjetivos alrededor de la no terminalidad cambia".



Pero Correa realizó un llamado a la entidad para que se reforme la resolución 971, la cual sigue exigiendo que las personas que desean acceder a la eutanasia tengan una enfermedad terminal .



"Mientras eso no cambie los colombianos van a tener que acceder a la tutela para garantizar su derecho a morir dignamente, lo cual es un contra sentido porque el proceso está diseñado para que la decisión se tome en el marco del sistema de salud y fuera de los juzgados", argumentó.



Concluyó solicitando al Ministerio que "cumpla con su labor reglamentaria en lugar de inventarse barreras que impidan que los colombianos puedan tomar decisiones sobre la vida y la muerte".



El representante Reyes Kuri, llego a una conclusión similar tras celebrar la noticia del fallo que ordena la eutanasia de Martha Sepúlveda.



"Esta 'tramititis' pudo evitarse, por eso es necesario y urgente que el Minsalud deje de dilatar la resolución para pacientes no terminales", subrayó.