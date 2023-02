Contraloría solicitó al Gobierno Nacional más pedagogía sobre transición energética

Durante el foro sobre la Transición Energética realizado este martes, el contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez, solicitó al Gobierno que se realice una mayor pedagogía sobre el papel del sector minero energético de cara al futuro.



"Para la Contraloría no es claro cómo será la participación y la transformación de los procesos productivos a cargo de la industria que hoy depende del carbón y de los hidrocarburos", dijo el jefe del ente de control.



Rodríguez consideró que aún Colombia tiene una gran dependencia de los recursos generados por el sector de hidrocarburos y existe un posible riesgo de disminución en la reservas.



“Las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética, de tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía, la soberanía energética y en general la economía del país”, anotó.



Durante la instalación del foro, el contralor enfatizó que una transición de esta magnitud debe hacerse de manera eficiente y responsable, para que se alcance el desarrollo económico de

los países con sostenibilidad.



“La Transición energética debe hacerse de manera justa, segura, confiable y eficiente, por ser uno de los grandes temas que se han venido discutiendo en Colombia a raíz de los anuncios del Gobierno y de las propuestas consignadas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, añadió.



No obstante, dejó en claro que “en ningún momento se quiere desconocer que la transición energética ya está en marcha y que es un eje fundamental en el crecimiento económico sostenible y que Colombia está avanzando en la generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales".

Transción a largo plazo

Entre las principales conclusiones que surgieron en el evento, tras la participación de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y varios directivos del sector, fue que esta transición energética que se plantea el Gobierno es que sea a largo plazo.



La ministra Irene Vélez aseguró que “la transición energética es una apuesta de Gobierno, no es una apuesta de cartera. Tenemos que intensificar los sectores que tienen que ver con el turismo y la industrialización”.



El gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, expresó que “si no hay medidas en el muy corto plazo, que construyan sobre lo construido, y nos quiten la incertidumbre, el deterioro del servicio va a ser notorio en el corto plazo”.



Igualmente, Lucio Rubio Díaz, Director General Grupo Enel Colombia y Centroamérica, enfatizó en que “la transición energética es de largo plazo. Esto no es solo del sector eléctrico. Se requieren inversiones muy importantes y verificaciones para poder cumplir las metas de descarbonización de forma integral”.