Contraloría alerta que más de 453 mil niños no están recibiendo el PAE

La Contraloría General de la Nación advirtió que alrededor de 453.481 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos no están recibiendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el segundo semestre del calendario académico en todo el territorio nacional.



Las razones para que los menores no estén recibiendo los alimentos mientras están estudiando son diversas. Según la Contraloría, las ETC Atlántico, Florencia, Mosquera, Nariño y Quindío, suspendieron el servicio debido a diferentes condiciones contractuales.



“Desde la Contraloría General hemos venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional”, afirmó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.



En las ETC de Magdalena, Guainía y Vichada no se está prestando el servicio del PAE con la cobertura completa. En el Magdalena, de los 47.000 niños que deberían estar recibiendo alimentación, solo han sido atendidos 2.379. La gravedad de la situación es que el territorio ya recibió los recursos.



En Guainía, de 9.393 beneficiarios, 2.919 no están recibiendo el servicio de alimentación. En territorios como el Guaviare, Villavicencio y La Guajira también presentan graves problemas en la prestación del servicio.



“En el seguimiento que realiza la CGR al Programa de Alimentación Escolar (PAE), durante la vigencia 2022 se han realizado visitas a 683 instituciones educativas oficiales en 53 entidades territoriales certificadas del territorio nacional”, informó el órgano de control.



Según datos de la Contraloría, del total de las 96 ETC, el 30,2% es decir 29, incumplieron en el inicio oportuno del PAE, y de estas, el 11,4% que son Magdalena, Buenaventura, Sincelejo, Sucre, Neiva, Cúcuta, Cesar, Caquetá, Santa Marta, Córdoba y Pitalito iniciaron la ejecución del PAE con un retraso superior a dos meses.



“Deben procurar por cumplir con los lineamientos de transparencia y control social establecidos, más cuando de acuerdo a reporte de la UAPA, a julio de 2022, se han realizado giros por $940.955.952.397 de los $1.166.285.562.789 asignados (Resolución 295 de noviembre 5 de 2021)”, informó la Contraloría.