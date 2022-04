Conozca los nuevos cambios que anunció Embajada de EE. UU. para trámite de la visa

A raíz de la alta demanda de solicitudes de visas ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la entidad anunció nuevos cambios en ciertos procedimientos para adquirir los documentos correspondientes.



La novedad está en el trámite de visa para no inmigrantes, en otras palabras, es un documento para viajes de negocios, turismo, intercambios, entre otros; para el que se busca aligerar algunos de los puntos, como que el tiempo de espera para la asignación de citas sea de 4 a 5 semanas.



"Ahora hay muchos colombianos que van a los Estados Unidos para programas de intercambio, estudiantes y personas que trabajan con visas de petición", explicó Will, el jefe adjunto de Visas para no inmigrante de la Embajada.



"En los próximos meses y todos nuestros oficiales estarán trabajando duro cada día en la embajada para procesar esta clase de visas", añadió Will.



Así mismo, el funcionario señaló que uno de los cambios será reconsiderar si es necesaria la entrevista para adelantar la aprobación de la visa. Esto debido a que en las últimas semanas hubo al menos 1.000 personas por día realizando este proceso.



“En el nuevo proceso, cuando la persona llena su aplicación de visa en nuestro sistema, el sistema va a decir si la persona califica para la visa sin entrevista”, explicó el jefe adjunto de visas.



De igual manera, informó que se otorgará cita a las personas para que lleven el pasaporte y cumpla con dicho requerimiento en el trámite del documento. Esto debido a que actualmente se deja el documento en la oficina de la embajada, lo que podría perjudicar otros viajes de quienes buscan entrar a los Estados Unidos.



“Hay personas que tal vez necesiten viajar fuera del país en esos momentos y necesiten su pasaporte”, detalló Will.



Por último, y dada la alta demanda, se supo que la disponibilidad de cita para la expedición de visas tipo B1 Y B, es decir, para turismo, visitas, tratamientos médicos y negocios, será hasta el año 2024.



No obstante, el jefe adjunto de visas de la embajada recordó que hay algunas excepciones para atención inmediata, como son los casos de: muerte de un familiar o servicios médicos urgentes no disponibles en Colombia.