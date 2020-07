Crece rechazo a la "desobediencia civil" de la que habla Petro

Erika Mantilla

Luego de que el senador Gustavo Petro llamara a un levantamiento social para desconocer el gobierno de Iván Duque, en el Congreso de la República se cuestionó la propuesta y la consideraron de "tintes chavista".



El conservador Juan Diego Gómez manifestó que el jefe de la Colombia Humana “pretende es imitar lo que fue la campaña chavista en Venezuela de sacar la gente a las calles a protestar y promover la anarquía".



Y agregó que en la corporación creen "que se debe desconocer y demeritar la propuesta de Gustavo Petro, seguir apoyando al presidente y convocar la solidaridad de los colombianos en bien del país”.



Carlos Fernando Motoa, parlamentario de Cambio Radical, estimó que es más un disparate del excandidato presidencial, y que no tiene viabilidad en Colombia donde se respeta la democracia.



“No se le debe prestar atención a quienes presentan estas propuestas descabelladas, estos disparates. La anarquía no es una opción en una democracia y mucho menos en una época de pandemia y de crisis sanitaria en Colombia”, indicó.



Por su parte el senador uribista Ciro Ramírez, manifestó que “la campaña prochavista, que hoy quiere incitar al país a la desobediencia civil, a la anarquía, será vencida en el 2022. Esa oposición destructiva que hoy quiere lanzar la oposición al presidente Duque se sale de casillas, se sale de la democracia y es la que los colombianos castigan”.



Desde la Alianza Verde, el senador Antonio Sanguino, declaró que “la oposición no puede ser rabiosa, por el contrario, debe ser una oposición responsable. Por esa razón, el llamado a la desobediencia civil que ha hecho el senador Gustavo Petro es inoportuno e inconveniente”.

"Nada sirve, solo yo"

Otra integrante de la oposición que rechazó la propuesta fue Angélica Lozano, quien en medio de una entrevista aseguró que "la estrategia de Petro es destruir todo lo que sea distinto a él, sea de centro, o del (partido) verde".



Agregó que "lleva un año diciendo que somos 'neoliberales', corruptos, cosas que no caben ni en la imaginación. Va a seguir diciéndolo porque él cree que esa es la forma de conquistar al electorado que quiere un cambio, pero que es moderado y no comparte las formas de destruir todo y acabar con todo".



Dijo que la estrategia del excandidato "es nada sirve, solo yo".