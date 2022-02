¿Cómo saber a qué EPS lo trasladó Coomeva?, resuelva aquí esta y otras dudas al respecto

Si usted era afiliado de la EPS Coomeva y para el día de hoy tenía una cita médica podrá acudir a ella sin problema, pero será atendido en la EPS a la que fue trasladado por el Ministerio de Salud.



Así respondió Ivan Mesa Cepeda, director de Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del Ministerio de Salud, quien explicó que el proceso de traslado comenzó cuando la Superintendencia de Salud los notificó de la liquidación de Coomeva EPS.



“Tan pronto fuimos noticiados, iniciamos de manera conjunta con Adres (la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), los trabajos de análisis de información y de asignación de usuarios. Desde el pasado viernes en horas de la tarde, tanto las EPS como los usuarios empezaron a tener conocimiento de la EPS de destino, es decir a cual fue trasladado”, precisó el funcionario.



En consecuencia, a partir de hoy, 1 de febrero, serán las EPS receptoras las responsables de garantizar la atención integral de los afiliados trasladados de la EPS Coomeva que hasta ayer debió prestar los servicios a sus afiliados.

Lea también: Ella era 'Vita' Aranda, la 'influencer' asesinada en el concierto del Binomio de Oro en Paraguay

A partir de hoy todos los afiliados de la EPS Coomeva son atendidos en las EPS que dispuso el Ministerio de Salud.

Allí podrán permanecer 90 días, dijo el Minsalud.

¿Cómo puede averiguar un usuario a qué EPS fue trasladado?



En la página del Ministerio de Salud y se dirige a la parte donde dice Consulta de afiliados asignados a otras EPS. En la parte inferior aparecerá el listado de las EPS y luego el tipo de documento y número de identificación que debe digitar.



¿Cómo se verifica la EPS a la que fue asignado el afiliado?



Tanto Coomeva como las EPS receptoras deberán publicar a través de sus canales de atención y sitios web la respectiva EPS a la que pertenecerá.



También será habilitado un espacio en los sitios web www.supersalud.gov.co y www.minsalud.gov.co

1,2 millones de usuarios en todo el país tenía la EPS Coomeva, según cifras oficiales.

¿Cuál es el siguiente paso que debe dar el afiliado?



Es necesario que se contacte con la EPS asignada y efectúe la actualización de sus datos, así como los de su grupo familiar.



Debe recordar que después de noventa (90) días calendario contados a partir de la efectividad de la asignación, tiene el derecho de trasladarse de EPS.



En caso de que algún miembro de un grupo familiar quedo asignado a una EPS distinta a la del cotizante o cabeza de familia, el traslado se podrá efectuar de manera inmediata.



¿Cuáles son las EPS receptoras en el Valle del Cauca?



En una de las siguientes EPS puede consultar la red de servicios de salud disponible: Comfenalco Valle, Compensar, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Mutual Ser, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y Sura.

Lea también: FMI subió a 4,5 % su proyección de crecimiento del PIB de Colombia en 2022

380 mil afiliados tenía la EPS Coomeva en el Valle del Cauca. Todos ya fueron trasladados a otras EPS.

¿Los servicios se prestarán con normalidad en la nueva EPS?



Sí. El proceso que se adelanta no deberá generar ninguna afectación en los servicios requeridos o que se le esté prestando.



Una vez entre en vigencia la liquidación de Coomeva EPS, las EPS receptoras serán las responsables del aseguramiento.



¿Con el traslado se pierden las citas médicas con especialistas?



No, siempre y cuando la cita se encuentra programada desde antes del traslado. Si está programada para después del traslado, deberá consultar con la EPS a la que fue asignado el proceso que deberá realizar.



La EPS Coomeva será responsable de entregar a las EPS receptoras la información de los servicios autorizados que a la fecha de la asignación no hayan sido prestados para que sigan su trámite.

Lea también: Desempleo en Colombia en el 2021 fue del 13,7 %, informó el Dane

24 departamentos del país alcanzaba la presencia de la EPS Coomeva, según la Supersalud.

¿Cómo se deben reclamar los medicamentos a partir de hoy?



Los medicamentos serán entregados en las farmacias habilitadas por la EPS a la que usted y su grupo familiar fue trasladado.



¿A qué número telefónico se puede contactar un afiliado en caso de algún reclamo?



A la línea 018000513700, de igual manera puede escribir a las páginas antes citadas.



¿Se conocen las clínicas en las que atenderán a los afiliados?



Se pueden consultar los nuevos puntos de atención de la red hospitalaria de la EPS a la que fue asignado a través del portal y líneas de atención.

Lea también: Esposa y suegra de Hugo Aguilar no fueron aceptadas como víctimas ante la JEP

Extrabajadores reclaman

Los exempleados de la EPS Coomeva expresaron preocupación por el futuro de su situación laboral y de salud.



Se estima que son alrededor de 7.000 extrabajadores los que se vieron afectados por la liquidación de la entidad.



Por su parte el Grupo Coomeva informó que el agente liquidador Felipe Negret Mosquera, adoptará las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio de salud a la población afiliada hasta que se complete el traslado de los usuarios.



El liquidador presentará los respectivos informes sobre la evaluación, observaciones y recomendaciones. El Grupo Coomeva estará atento a la evolución del proceso para coadyuvar, en lo que le corresponda.