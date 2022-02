Colegio negó la entrada a una de sus estudiantes porque no llevaba tenis blancos

Durante la mañana de este miércoles se viralizó la denuncia de un padre de familia contra el colegio Liceo Pedagógico Madrigal de Ciudad Bolívar, donde negaron la entrada a su hija debido a que vestía una tenis grises y no blancos.

​

​En una serie de videos el padre de familia expuso la situación de indignación que atravesó con los funcionarios del colegio, pues asegura que "le están negando el derecho a la educación" a su hija.

​

El padre de familia aseguró que "el manual de convivencia no puede estar por encima al derecho a la educación de los niños" y agregó que cataloga como bullying el accionar de la institución.

Lea también: Juzgado ordena a la Registraduría incluir género no binario en cédula de una persona

Las palabras de la menor

Salomé Vergara, la menor a la que se le negó el ingreso al colegio, realizó un video para hablar sobre la situación que vivió y visibilizar los tipos de acoso como el bullying.



"Mis papás enviaron una nota al colegio, a la profesora, de que no me podían dar los tenis blancos, que me dieran un plazo. Las personas no me lo dieron y me hicieron llorar por esto", relató la menor.



A través de su video, Salomé envió un contundente mensaje a la institución e invitó a los niños a denunciar este tipo de casos frente a las autoridades.



"Te quiero invitar, si eres un niño, si te están haciendo bullying o cualquier tipo de caso, lo tienes que hablar. Uno no se puede quedar callado (...) la educación no puede seguir así. Va primero mi educación y después unos tenis blancos", concluyó la menor.

Ella es Salomé Vergara y NO la dejaron entrar al colegio porque NO llevaba tenis blancos.

¡Valiente Salomé!#PrimeroMiEducaciónDespuésUnosTenisBlancos.

¿Alguien sabe el nombre del colegio? pic.twitter.com/vqlKgEsEhs — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) February 16, 2022

Secretaría de Educación responde

Ante la denuncia, la secretaría de Educación declaró que pidió al colegio en cuestión presentar: "un informe de manera oportuna, dando explicación de lo sucedido".



Además, recordó al colegio el artículo 43 de la Ley 1098 de 2006, el cual exige a las instituciones “proteger eficazmente a los niños, niñas y jóvenes, contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros y de los docentes”.



La entidad concluyó el comunicado anunciando que asignó un grupo de funcionarios al Liceo Pedagógico Madrigal para esclarecer los hechos y tomar las acciones necesarias.