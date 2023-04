Circulo de Periodistas de Bogotá rechazó acusaciones de la ministra de Salud a los medios

La comisión ética del circulo de Periodistas de Bogotá (CPB) rechazó los señalamientos de la ministra de Salud, Carolina Corcho, hacia los medios de comunicación.



Este jueves 30 de marzo durante una Audiencia Púbica en Arauca, la ministra Corcho acusó a los medios de comunicación de contribuir a la "polarización", según ella, al no tratar con "imparcialidad" y "objetividad" el tema de la reforma a la salud.



Los comentarios de la funcionaria no fueron bien recibidos por algunos periodistas y medios de comunicación. Este lunes 3 de abril, el Circulo de Periodistas de Bogotá (CPB), condenó los señalamientos de la ministra.



"Recordamos que la libertad de prensa implica la ausencia de interferencias del Estado en cualquiera de sus expresiones y en el caso de este proyecto, los medios han sabido interpretar lo que es noticia en la que todos los actores han tenido espacio y lo que es opinión, escenario en el que los columnistas y/o directores ejercen la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional", señaló la organización a través de un comunicado.



Asimismo, el Circulo de Periodistas de Bogotá citó una célebre frase del diario The Guardian, la cual reza que: “Los hechos son sagrados, las opiniones son libres “.



El pronunciamiento fue elaborado por el presidente de la comisión, Fernando Barrero Chaves, junto a los comisionados Clara López de Medina, Gladys Buitrago de Amaya, Félix Carrillo Hinojosa, José María Bolaño de la Hoz.